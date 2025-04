China diz que desembarcou em ilhota disputada perto de posto militar filipino

A guarda costeira chinesa desembarcou em meados de abril em uma ilhota disputada perto de um importante posto militar filipino no Mar do Sul da China, informou a mídia estatal de Pequim no sábado passado (26).

O anúncio coincidiu com exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Filipina na região, com o objetivo de demostrar unidade diante da influência chinesa.

O gigante asiático reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China e rejeitou as reivindicações de outros países, bem como uma decisão internacional que nega apoio legal à posição de Pequim.

O pequeno banco de areia faz parte das Ilhas Spratly e está localizado próximo à Ilha Thitu, a maior ilha controlada pelas Filipinas na região e que abriga uma instalação militar filipina.

A China e as Filipinas estão envolvidas em meses de combates nas águas disputadas, e Manila está atualmente participando de exercícios militares conjuntos com os EUA, que Pequim descreveu como desestabilizadores.

Segundo a CCTV, a guarda costeira chegou a Sandy Cay para "exercer soberania e jurisdição" sobre o recife, realizar uma "inspeção" e "coletar evidências em vídeo de atividades ilegais do lado filipino".

Também "removeram garrafas plásticas, varas de madeira e outros detritos ou lixo abandonados" em Tiexian, disse a CCTV.

Segundo o jornal britânico The Financial Times, que citou uma autoridade filipina não identificada, a guarda costeira chinesa deixou a área após hastear sua bandeira.

