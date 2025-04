Carro atropela multidão em festival no Canadá e mata 9 pessoas - Vítimas participavam de tradicional celebração de rua filipina na cidade de Vancouver; polícia prendeu no local canadense de 30 anos e investiga motivação do incidente, descartando por ora terrorismo.Um carro atingiu uma multidão que participava de um festival de rua promovido pela comunidade filipina em Vancouver, no Canadá, matando ao menos nove e deixando várias pessoas feridas na noite de sábado (26/4).

A polícia de Vancouver informou que está investigando o incidente e que um homem de 30 anos, de Vancouver, foi preso no local.

"Até o momento, podemos confirmar que nove pessoas morreram depois que um homem atravessou uma multidão no Festival Lapu-Lapu da noite passada. Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas por esse trágico incidente", Informou a corporação.

"Neste momento, estamos confiantes de que esse incidente não foi um ato de terrorismo", afirmou a polícia.

O carro usado no atropelamento, um SUV preto, invadiu a rua quando milhares de pessoas comemoravam o Lapu-Lapu Day, festival anual que celebra o líder indígena filipino Datu Lapu-Lapu, que enfrentou os colonizadores espanhois liderados por Fernão de Magalhães na Batalha de Mactan, em 1521, tornando-se um herói nacional.

Os organizadores do evento definem o heroi nacional Lapu-Lapu como a representação da "alma da resistência nativa, uma força poderosa que ajudou a moldar a identidade filipina diante da colonização". O festival ocupa vários quarteirões, com barracas de comida, apresentações ao vivo e exibições culturais.

A comunidade filipina é uma das maiores em Vancouver – há mais de 38 mil residentes de origem das Filipinas na cidade, o que representa quase 6% de sua população, segundo o censo canadense de 2021.

Barulho alto e terror

O empresário James Cruzat, que estava no local do evento, ouviu um carro acelerar o motor e, em seguida, "um barulho alto, como um estrondo alto" que ele inicialmente pensou que poderia ser um tiro.

"Vimos pessoas na rua chorando, outras estavam correndo, gritando, ou até mesmo berrando, pedindo ajuda. Então tentamos ir até lá apenas para verificar o que realmente estava acontecendo, até que encontramos alguns corpos no chão. Outros estavam sem vida, outros feridos", disse Cruzat.

O prefeito de Vancouver, Kenneth Sim, disse em suas redes sociais que a cidade forneceria mais informações assim que possível.

"Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente ocorrido no evento do Lapu-Lapu Day", disse. "Nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas e com a comunidade filipina de Vancouver durante esse momento muito difícil".

O primeiro-ministro Mark Carney e outras figuras políticas canadenses publicaram mensagens expressando consternação e apoio às vítimas.

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos das pessoas mortas e feridas, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver. Estamos todos de luto com vocês", escreveu Carney.

