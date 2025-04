Brasileiro Tiago Splitter conquista primeiro título como técnico à frente do Paris Basketball

Primeiro brasileiro campeão da NBA, a liga norte-americana, Tiago Splitter conquistou seu primeiro título como técnico do Paris Basketball neste final de semana. O time da capital sagrou-se campeão da Copa da França ao derrotar o Le Mans por 91 a 80, na noite deste sábado (26), na Accor Arena, em Paris.

O troféu também é inédito para a jovem equipe, fundada em 2018, que agora soma três títulos em sete anos de história. Tiago Splitter chegou ao Paris em julho de 2024 e não demorou muito para virar sensação na elite do basquete europeu e alçar o time francês a postos mais altos. Com ele no comando, o Paris está em terceiro na liga nacional e avançou à fase de playoff da Euroliga, o campeonato continental de basquete.

Como jogador, além de ter sido campeão da NBA em 2014 com o San Antonio Spurs, Splitter também fez carreira na Europa, ganhando três títulos espanhóis.

Sem tempo de descanso

Tiago Splitter e o Paris não terão muito tempo para descansar e comemorar o primeiro título. Isso porque já na terça-feira (29), eles têm outro jogo decisivo na temporada: enfrentam o Fenerbahçe, da Turquia, pelas quartas de final da Euroliga.

Após perder as duas primeiras partidas, da série de cinco, Paris precisa vencer a próxima para forçar o quarto confronto.

O jogo vai ser na Adidas Arena, em Paris, às 20h30 (hora local).

Quem sabe, esse título inédito da Copa da França dê uma motivação a mais para os parisienses reagirem e para o brasileiro continuar fazendo história à frente da equipe.