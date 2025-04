Bombardeios israelenses deixam ao menos 8 mortos em Gaza, dizem socorristas

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou neste domingo(27) que oito pessoas foram mortas por ataques aéreos israelenses em diferentes locais do território palestino.

"Pelo menos oito mártires e dezenas de feridos foram evacuados após ataques aéreos israelenses desde o amanhecer", disse o porta-voz da agência, Mahmoud Basal.

Entre os mortos está um garoto de 17 anos que perdeu a vida perto de Khan Yunis, no sul, disse Basal.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.218 pessoas, a maioria civis, morreram do lado israelense, indica uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 58 permanecem em Gaza, das quais 34 estariam mortas, segundo o Exército israelense.

Dados divulgados no sábado pelo Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, indicam que pelo menos 2.111 palestinos morreram desde que Israel retomou sua ofensiva em 18 de março, após uma trégua de dois meses.

O número de mortos desde o início da guerra no território palestino é de 52.243, segundo um novo balanço divulgado neste domingo pela mesma fonte.

