Bombardeio atinge subúrbio de Beirute após aviso de evacuação israelense, constata AFP

Um bombardeio atingiu, neste domingo (27), um subúrbio ao sul de Beirute, no Líbano, reduto do movimento islamista Hezbollah, depois que o Exército israelense emitiu um aviso para que a área fosse evacuada, informa um jornalista da AFP.

O repórter viu fumaça saindo de um prédio no bairro de Hadath depois do ataque. Esse é o terceiro bombardeio na periferia sul de Beirute desde o cessar-fogo de 27 de novembro, que encerrou mais de um ano de guerra aberta entre o movimento xiita apoiado pelo Irã e Israel.

Os jornalistas da AFP em Beirute ouviram as sirenes de ambulâncias se deslocando rumo à periferia sul.

O bombardeio ocorreu depois que os militares israelenses pediram aos moradores uma postagem na rede social X que evacuassem "com urgência" a área, alertando sobre o bombardeio iminente de "instalações pertencentes ao Hezbollah".

Pouco depois, Israel disse que havia atingido um paiol de "mísseis de precisão" pertencentes ao movimento islamista.

Segundo meios de comunicação locais, o prédio atingido era um "hangar". Nas imagens transmitidas, era possível ver um grande incêndio.

O presidente libanês Joseph Aoun pediu a Estados Unidos e a França, garantidores do acordo de cessar-fogo, que "assumam sua responsabilidade e obriguem Israel a cessar seus ataques imediatamente".

Os dois lados se acusam regularmente de violar o cessar-fogo e Israel continua a realizar bombardeios frequentes no Líbano e mantém suas tropas no sul do Líbano, em uma área que faz fronteira com o norte de Israel.

Após a eclosão da guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e Israel, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque do movimento islamista palestino em território israelense, o Hezbollah, que afirma agir em apoio ao Hamas, abriu uma frente contra Israel.

Em setembro de 2024, o conflito evoluiu para uma guerra aberta com um pesado bombardeio israelense no Líbano, principalmente contra os bastiões do Hezbollah.

