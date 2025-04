Auxiliar de enfermagem é preso acusado de estupro em hospital de SP

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na madrugada de hoje.

O que aconteceu

O profissional foi preso em flagrante por suspeita de estupro contra um paciente no hospital, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança de São Paulo). O paciente tem 39 anos.

O auxiliar foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros). O suspeito não teve o nome divulgado.

Funcionário foi desligado imediatamente por justa causa, de acordo com comunicado do hospital. "O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo informa que acionou, neste domingo, a Polícia Civil de São Paulo, após identificar um caso de violência cometido por um de seus colaboradores. O funcionário foi preso logo após a denúncia e desligado imediatamente, por justa causa, dos quadros da instituição."