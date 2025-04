Alckmin: Guerra comercial não é boa para ninguém

O vice-presidente Geraldo Alckmin expressou preocupações sobre os efeitos do protecionismo nas relações comerciais globais e ressaltou a necessidade de promover o multilateralismo no comércio. Por outro lado, avaliou que o Brasil pode se favorecer do cenário atual. "A guerra comercial, o protecionismo não são bons para ninguém. O ideal é sempre promover o multilateralismo e o livre comércio com regras claras", disse neste domingo, 27, na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), .

Alckmin apontou que, no caso do Brasil, o acordo com a União Europeia é um passo importante nesse sentido. "Esse acordo vai abrir mais oportunidades para o agronegócio brasileiro. O agro pode se beneficiar ainda mais com as exportações", afirmou, reforçando que a redução de barreiras comerciais proporcionará um ambiente mais favorável para o crescimento do setor agrícola.

Com o fortalecimento do mercado externo, Alckmin também falou sobre as condições financeiras para que o Brasil possa aproveitar essas oportunidades, mencionando o papel fundamental do BNDES. "Foi criada uma linha muito boa para exportação, com financiamento em dólar - o que é muito mais barato. Mas, para isso, quem exporta precisa estar 'hedgeado', ou seja, protegido contra riscos de desvalorização cambial", concluiu.