Para relaxar: 10 hospedagens com jacuzzi ou hidromassagem em SP, RJ e MG

Para quem busca sossego, paisagem bonita e um bom banho quente ao ar livre, algumas hospedagens no interior podem ser ótimas opções.

Com vista para as montanhas, cercadas de mata nativa ou localizadas em áreas tranquilas, as opções listadas abaixo têm algo em comum: todas oferecem banheiras ou jacuzzis, seja em varandas com visual panorâmico ou em ambientes integrados ao quarto.

De Cunha (SP) a Visconde de Mauá (RJ), passando por Araras, na região serrana do Rio, as cabanas e chalés disponíveis no Airbnb são ideais para quem quer fugir da rotina e curtir um tempo a dois, com os amigos ou a só. Algumas têm lareira, fogueira ou deck com vista para a natureza. As acomodações têm nota a partir de 4,79, de um total de 5. Confira a seguir.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Santo Antonio do Pinhal é pertinho da capital Imagem: Airbnb Divulgação

Em área cercada por mata, o chalé tem suíte, cozinha compacta com eletrodomésticos básicos e deck com lareira e rede. Há vista para as montanhas e presença frequente de aves. Aceita um pet de pequeno porte.

Nota do Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Chalé impecável e limpo. Fiquei muito feliz pelos equipamentos de cozinha, louças bonitas e bem completas. A limpeza estava perfeita e as roupas de cama novas, local tranquilo". (André, abril de 2025).

Lindoia (SP)

Águas de Lindóia vale para desestressar Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana no interior, ideal para casal com até dois filhos, com cama, bicama, cozinha equipada e banheiro com parede de vidro. Conta com ar-condicionado, piscina, balanço, pergolado com churrasqueira e fogueira. Fica em condomínio aberto, a 10 minutos do centro.

Nota do Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "O lugar é perfeito, a cabana é uma graça e uma vista maravilhosa. Foram bons momentos de paz e relaxamento. Estava tudo limpinho e extremamente cheiroso. A anfitriã foi muito atenciosa, enviou a localização e deu instruções precisas para chegar ao local, também enviou sugestões de lugares que fazem entrega". (Renata, abril de 2025)

Serra Negra (SP)

Serra Negra fica a poucas horas da capital Imagem: Divulgação Airbnb

Cabanas exclusivas para casais, com vista para as montanhas do Circuito das Águas Paulista, jacuzzi externa, fogueira privativa e rede com vista panorâmica. Equipadas com cama queen, ar-condicionado, smart TV, geladeira, fogão elétrico e wi-fi. Não recebem pets nem menores de 18 anos.

Nota do Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Foi tudo perfeito. Quando chegamos nem acreditamos que era real, foram experiências incríveis em cada segundo. Um local muito reservado, cheio de paz, apreciamos cada segundo da paisagem, café da manhã espetacular, e todos os funcionários muito simpáticos e prestativos". (Karolyne, março de 2025).

Visconde de Mauá (RJ)

Ótima opção na serra carioca Imagem: Content Commerce

Cabana rústica para duas pessoas, no alto da serra, com lareira, cama queen, ar-condicionado e banheira de hidromassagem voltada para a mata. O espaço é integrado, com cozinha, quarto e banheiro moderno com chuveiro a gás. Ideal para quem busca silêncio e contato com a natureza.

Nota do Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "A estadia foi do jeito que queríamos: bastante silêncio e tranquilidade. A Denise e seu esposo são dois queridos, extremamente educados e solícitos. Amamos demais estar no contêiner e recomendamos aos demais." (Suellen).

Itaipava (RJ)

Itaipava é refúgio na capital Imagem: Divulgação Airbnb

Cobertura duplex em Itaipava, com jacuzzi privativa, churrasqueira, cama king e ar-condicionado em todos os ambientes. Conta com cozinha equipada, smart TV e wi-fi. Localizada em frente ao shopping, no condomínio All Suites, que oferece piscina, sauna, academia e outras comodidades.

Nota do Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Espaço com excelente estrutura, espaçoso e confortável. Localização excelente, próxima de tudo e pudemos fazer passeios a pé. Luiza é uma anfitriã educada e proativa, de respostas rápidas. Recomendo e espero voltar". (Juliana, março de 2025).

São Francisco Xavier (SP)

São Francisco Xavier tem cachoeiras e montanhas Imagem: Divulgação Airbnb

Acomodação para casais com vista para a Serra da Mantiqueira, jacuzzi na varanda, cama queen e chuveiro a gás. Oferece silêncio, privacidade e fácil acesso, a 5 km do centro de São Francisco Xavier. Ideal para quem busca descanso em meio à natureza.

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A experiência foi excelente, a recepção dos anfitriões de início promovem um ambiente excelente. Viajo bastante usando Airbnb, mas realmente tivemos excelentes momentos e merecemos retorno". (Paulo, abril de 2025).

Gonçalves (MG)

Gonçalves é refúgio em MG Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé em área rural com vista para as montanhas, ideal para quem busca descanso e contato com a natureza. Fica em meio ao verde e é uma opção para descansar longe da rotina agitada.

Nota do Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "O chalé é simplesmente sensacional! Muito lindo, tranquilo e super confortável. Tem tudo o que se precisa para passar uma semana tranquilo". (Geovanna, abril de 2025).

Cunha (SP)

Aproveite para conhecer o lavandário na cidade Imagem: Divulgação Airbnb

Casa de madeira em meio à natureza, dentro do espaço Flor das Águas, em Cunha. Com banheira com vista para as montanhas, é um espaço voltado ao descanso, à meditação e para curtir o fim de semana longe das redes sociais. Fica a 40 km de Paraty.

Nota do Airbnb: 4,86

Palavra do hóspede: "O chalé da Helena é sensacional! aproveitamos muito nossa estadia! A banheira é incrível, cama super confortável. A única coisa que o local para estacionar o carro é na rua e longe da casa". (Julia, abril de 2025).

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é ideal neste outono Imagem: Content Commerce

Com vista para a mata e clima intimista, esta hospedagem foi pensada para casais que querem desacelerar em meio à natureza. É possível ouvir o som dos pássaros e há muita brisa. Pets de pequeno porte são bem-vindos.

Nota do Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Ótimo lugar, confortável, limpo e aconchegante". (Rodrigo, abril de 2025).

Araras (RJ)

Araras na serra fluminense é uma boa pedida no friozinho Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado em Araras, distrito ecológico da serra fluminense, o espaço oferece seis chalés cercados por área verde e perto da cena gastronômica da região. Cada unidade tem vista para as montanhas, deck de madeira, rede suspensa, banheira, lareira e cama de casal. Fica a poucos minutos de Itaipava.

Nota do Airbnb: 4,79

Palavra do hóspede: "Um ambiente para quem procura paz e tranquilidade. Imerso na natureza, suíte impecável com duas duchas, interna e externa e uma hidro maravilhosa, amei a parte da varanda com a rede externa, amei o deck, amei a suíte, amei tudo. Foi incrível." (Gabriela, abril de 2025).

