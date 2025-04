Para roupa suja, brinquedo e mais: cesto dobrável custa menos de R$ 30

O Guia de Compras UOL encontrou um cesto organizador multiuso que está custando a partir de R$ 29,90 e têm feito sucesso entre compradores. Dá para usá-lo na organização de roupas sujas ou limpas, toalhas, brinquedos, entre outros itens.

O modelo é dobrável e está disponível em dois tamanhos: de 48 e 75 litros (preços variam). Quer saber se vale a pena para você? Explicamos aqui os principais detalhes informados pelo vendedor e o que diz quem já o comprou.

O que esse modelo de cesto promete?

A versão de 48 litros tem as medidas 35 cm x 50 cm; já a de 75 litros tem 40 cm x 60 cm

É feito de poliéster

Pode ser usado para organizar sujas ou limpas, toalhas, brinquedos, entre outros itens

Disponível em diferentes cores, como azul-marinho, verde, preto, cinza e rosa

Pode ser lavado na máquina de lavar em ciclo delicado

O que diz quem o comprou

O produto apresenta a nota média de 4.9 (do total de cinco estrelas) na Shopee, onde soma mais de 3.600 avaliações de consumidores. Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou.

Gostei do material. É bem grosso e o tamanho também é ótimo. Para roupas e coisas de bebê, acho que vai dar certo.

Uelen Santana

Chegou tudo certinho e super rápido. Material extremamente bom, parece com uma lona mais grossa e por fora um tecido que aparenta ser um plástico quando toca nele. As alças são ótimas e cabe bastante coisa nele. Comprarei mais dele.

Emanoelle Ribeiro

Cesto lindo, com acabamento ótimo. Largura ótima também. Só achei que ele fosse mais alto. Mas nada que atrapalhe o uso. Vai servir perfeitamente para o quarto do meu bebê. Entrega rápida! Comprarei mais vezes! Tecido bem grosso.

Laisa Lemos

Pontos de atenção

A principal reclamação é de que o produto não conta com estrutura para ficar em pé sozinho.

Ele fica desestruturado quando está sem roupa.

Paula Bortoletto

Na propaganda, dá a entender que ele fica em pé sozinho, mas ele não fica. Tem de ter roupa dentro. Não gostei muito por conta disso.

Luciana Righi

Não tem sustentação para ficar no formato sozinho. Fica meio desengonçado. Tem que apoiar em algo para ficar armado legal.

Ana Patrocínio

