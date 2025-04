Este mouse pad faz sucesso por menos de R$ 35; o que diz quem comprou?

Quem trabalha em casa sabe o desafio que é manter a ergonomia enquanto realiza as entregas do dia a dia. Se você está em busca de acessórios para mais conforto nessa atividade, o Guia de Compras UOLencontrou um mouse pad com suporte em gel da Multilaser por um preço atrativo: R$ 32,99 na Amazon.

Confira a seguir mais informações sobre o produto e as opiniões de quem comprou:

O que diz o fabricante?

Tem um apoio em gel para minimizar o risco de lesões;

Superfície feita em tecido que facilita o deslizamento do mouse;

Dimensões: 23,5cm x 19,5cm x 0,1cm; 225g.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o item tem nota média de 4,7 (de um máximo de cinco) entre mais de 5,4 mil avaliações. Para os consumidores, os principais pontos positivos são o custo-benefício do produto e o conforto que ele proporciona durante o uso.

Esse mouse pad é excelente! A área de apoio para o punho é firme na medida certa, proporcionando um ótimo suporte, especialmente para quem sente desconforto ou tem problemas como artrite reumatoide, como no meu caso. Achei o produto muito confortável e realmente ajuda a reduzir a dor. Edilaine Soares

Comprei há 6 meses e uso até hoje. É de ótima qualidade e confortável. Raisa

Barato e funcional! É macio, não incomoda no uso. Recomendo! Alef

Pontos de atenção

Algumas pessoas reclamaram da qualidade do produto, da pouca aderência e ainda do gel de apoio, que seria duro.

Estou usando o meu há alguns meses. Ele fica um pouco sujo com o uso e não limpa direito depois. O silicone de baixo que é antiderrapante resseca é fica esfarelando. Mas é bem ergonômico e confortável ao uso. CarinaRF

Macio e preço baixo, mas acho que não tem muita durabilidade, já tá soltando da mesa, pouca aderência. Patrícia

A almofadinha de gel é um pouco dura e com pouco tempo de uso ele ficou com as bordas levantadinhas. Fabrício Eloi Alcatrão

