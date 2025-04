Vendas da Multiplan crescem 16,3% em abril até a Páscoa

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas totais de lojistas da Multiplan cresceram 16,3% em abril até o momento ante o mesmo mês do ano passado, reflexo de um período de feriado de Páscoa "muito forte", segundo o presidente da operadora de shopping centers, Eduardo Kaminitz Peres.

Falando em teleconferência com analistas, após divulgação dos resultados dos três primeiros meses do ano da companhia, Peres acrescentou que está bastante otimista sobre o trimestre atual. Os dados são preliminares e consideram vendas até 20 de abril.

"A gente está muito otimista, o ano começou muito forte", disse o executivo. O executivo também disse estar positivo em relação às vendas dos condomínios Lake Eyre e Lake Victoria, do Golden Lake, empreendimento residencial da Multiplan em Porto Alegre, apesar dos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul em 2024.

Até março deste ano, 68% das unidades do Lake Victoria foram vendidas, representando um valor geral de vendas (VGV) de R$376 milhões. O montante total esperado para essa primeira fase do empreendimento é de R$560 milhões.

O Lake Eyre, segunda fase do projeto residencial, estava com 64 unidades, das 127, vendidas até quinta-feira, segundo balanço da Multiplan. O VGV total esperado para essa fase é de R$350 milhões, com as obras previstas para começar em junho.

TARIFAS DOS EUA E BUSCA POR ESPAÇO

Peres também citou demanda forte por novos espaços por lojistas locais e internacionais e que as tensões comerciais dos Estados Unidos podem abrir caminho para outros mercados.

"Acho até que agora, com esse problema tarifário que os EUA criaram, tem gente que vai deixar os EUA de lado para preferir crescer em outros locais do mundo", disse o executivo.

No cenário interno, no entanto, o presidente da companhia notou cautela dado o patamar atual elevado da Selic. "A atitude é sempre de ficar mais seletivo naquilo que vai se investir", afirmou.

Às 13h43, as ações da Multiplan tinham variação negativa de 0,48%, enquanto o indice de referência do mercado acionário brasileiro, Ibovespa, operava estável.