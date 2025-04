Descubra a São Paulo que foge do óbvio na nova newsletter do UOL

O UOL lança nesta segunda-feira (28) a newsletter UOL SP, que, toda semana, traz uma curadoria de notícias curiosas, inusitadas e relevantes sobre a maior metrópole do país.

Assinada pelo jornalista Marcelo Orozco, a proposta de UOL SP é fugir do clichê "crimes, acidentes e apagões" e reunir também outras histórias sobre a cidade.

Com um olhar diferente do tradicional, a ideia da newsletter é ser útil e interessante, seja para quem mora no Capão Redondo, no Jardim Europa ou na Mooca. Marcelo Orozco

Por que vale a pena ler:

UOL SP é uma newsletter semanal com notícias que, muitas vezes, passam batido. Quem se inscreve, recebe um compilado de reportagens sobre temas que vão da nova exposição de arte à crise política no Juventus da Mooca, um dos destaques da primeira edição.

Seleção de textos feita por quem entende da cidade. Marcelo Orozco é nascido e criado em São Paulo e tem uma trajetória de mais de 30 anos no jornalismo —passou por publicações como Notícias Populares, Folha de S.Paulo, VIP, além de ter cobrido a Copa do Mundo de 2006 pelo UOL.

Voltada a quem mora em São Paulo e se interessa pelo que se passa em seus quatro cantos —da periferia aos bairros mais centrais.

Como ler

A newsletter UOL SP é publicada toda segunda-feira. Clique aqui para se inscrever gratuitamente.

Além de UOL SP, o UOL oferece cerca de 30 outros boletins por email, como "Urgente!", "Pra Começar o Dia", "A Hora", "Nossa Bares e Restaurantes" e "Guia do Supermercado". Para saber mais, visite: UOL Newsletters.