Unhas e cabelos fortes: 10 alimentos que melhoram os níveis de queratina

Unhas e cabelos fracos, que quebram com facilidade, em geral são sinais de que o organismo está com deficiência dos nutrientes envolvidos no processo de formação da queratina.

É claro que nem sempre o problema é esse. No caso das unhas, por exemplo, outros fatores podem prejudicá-las, como o uso excessivo de removedor de esmaltes à base de acetona, a permanência das mãos dentro d'água por muito tempo e condições que impeçam a metabolização dos nutrientes de forma adequada. Nestes casos, a alimentação não é o caminho para recuperar a saúde das unhas, mas sim a mudança de hábitos ou o tratamento médico. Para os cabelos vale a mesma observação.

É por isso que a avaliação de um médico é necessária, para saber se o problema é a dieta ou outra condição.

Se o problema for realmente a falta de vitaminas e minerais envolvidos na formação de queratina, veja, a seguir, dez alimentos que podem auxiliar no restabelecimento dos níveis dessa proteína e melhorar a aparência e crescimento das unhas e cabelos.

1. Carne vermelha: Fornece uma quantidade importante de proteínas e ferro para a formação da queratina, além de zinco, que auxilia o organismo na síntese de proteínas, e vitamina B, que atua como coadjuvante na formação de queratina.

2. Leguminosas: Os vegetarianos podem suprir a necessidade de proteína para reconstituição da queratina com o consumo de feijão, grão-de-bico, soja, ervilha e lentilha.

3. Peixes: Também são fontes de proteínas, mas se destacam por serem ricos em vitamina B7 (biotina), além de B1, B12, ômega 3, cálcio e vitamina D —esta última é responsável pela absorção justamente do cálcio. Os peixes indicados são salmão, sardinha, atum, truta, linguado, namorado e pescada amarela.

4. Leite e seus derivados: Leite, iogurte e queijos são ricos em proteínas, cálcio e vitamina D, ou seja, assim como os peixes, dão os nutrientes e ao mesmo tempo ajudam a absorvê-los para o fortalecimento e o crescimento das unhas e cabelos.

5. Oleaginosas: Castanhas, amêndoas e nozes deixam as unhas mais fortes por serem fontes de ácidos graxos. Além disso, há nutrientes específicos em cada um dos tipos desse alimento. Amêndoas são especialmente ricas em vitamina E, enquanto amendoim e nozes fornecem vitamina B7. A castanha-do-pará, por sua vez, é uma das melhores fontes de selênio entre todos os alimentos a que temos acesso.

6. Gema de ovo: Combate o enfraquecimento das unhas e cabelos por ser repleta de vitamina B7, a biotina, que participa da produção da queratina. Além disso, todo o ovo contém outros nutrientes importantes para esse mesmo fim, como proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais como zinco, selênio e ferro.

7. Folhas verde-escuras: Espinafre, brócolis, couve e escarola são ótimas fontes de vitamina A e de magnésio e restauram a saúde das unhas e cabelos. O espinafre ainda contém grandes quantidades de ferro, um mineral importante para a formação do cabelo e para o transporte do oxigênio no sangue.

8. Batata-doce: Fornece um carboidrato de qualidade e ainda estoques de vitamina C e de biotina. O alimento também possui vitamina A, que ajuda a manter a saúde do cabelo e a acelerar o crescimento.

9. Aveia: Fornece o mineral silício ao organismo, o que ajuda na formação das camadas de queratina.

10. Semente de girassol: Também é rica em silício.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/05/2019 e 14/06/2019