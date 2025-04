Fechamento do caixão e preparação do enterro: último dia de velório do papa

O último dia de velório do papa Francisco começa hoje. Além de ficar restrito a pessoas próximas, inicia-se a preparação para o funeral, que acontece amanhã.

O que aconteceu

Corpo ficará exposto até as 19h do horário local (14h de Brasília). A partir desse horário, o público não poderá mais entrar, ficando somente familiares e membros da igreja. Às 20h acontece a cerimônia do fechamento do caixão.

Desde quarta-feira, mais de 90 mil fiéis do mundo todo compareceram para prestar suas homenagens. O funeral deve reunir ainda mais de 200 chefes de Estado e de governo.

No sábado, como tradição, é esperado que milhares de pessoas estejam presentes para se despedir do pontífice durante a missa na Basílica de São Pedro. Na vez de João Paulo 2º, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham visitado seus restos mortais, além da presença de chefes de Estado de mais de 70 países e representantes das principais religiões do mundo.

Funeral

Preparação para o enterro começa às 9h (4h de Brasília) e celebração final acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, às 10h. Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

Esquema de segurança terá ao menos 4 mil agentes. Serão cerca de 2 mil Carabineri (força policial que integra as Forças Armadas italianas), além de 2 mil agentes da polícia local de Roma, segundo a imprensa local. As ruas ao redor do Vaticano serão fechadas para o tráfego de veículos.

Depois, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá para o local de sepultamento. Haverá a presença de migrantes e refugiados na Praça de São Pedro, anunciou a Mediterrânea - ONG que se encontrou diversas vezes com o papa e que recebeu a confirmação da participação da Prefeitura da Casa Pontifícia. A delegação será composta por socorristas e refugiados migrantes que foram torturados e escaparam de campos de concentração líbios.

Cortejo fúnebre em "ritmo de passeio". Corpo será levado da Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maggiore "em ritmo de passeio para que as pessoas possam saudá-lo", explicou o Vaticano.

Vaticano divulga foto do túmulo do papa Francisco Imagem: Vaticano

Um grupo de pessoas pobres acolherá o corpo do papa na chegada à igreja. Transmissão ao vivo do Vaticano será interrompida na entrada da basílica, porque o enterro será um evento privado.

O túmulo do papa poderá visitado a partir da manhã de domingo. A sepultura, feita de mármore da Ligúria tem a única inscrição "Francisco" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento. O túmulo foi construído no nicho da nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, e perto do Altar de São Francisco.

Como foi ontem

Filas mais curtas para acessar velório. Enquanto ontem foi necessário que o Vaticano estendesse horário de visita da Basílica de São Pedro para permitir que fiéis se despedissem, hoje as filas ficaram mais curtas. Foram relatados picos de até três horas e meia, mas ao final da tarde o tempo chegava a quinze minutos. Quem liderou o rosário da noite de hoje foi o cardeal Luis Tagle, um dos principais candidatos ao próximo conclave. No total, mais de 90 mil pessoas já visitaram o corpo do pontífice.

Médico detalhou últimos momentos do papa. Sérgio Alfieri contou ao jornal italiano Corriere della Sera que recebeu um telefonema em sua casa pelas 5h30 da manhã, pedindo que ele chegasse ao Vaticano com urgência. Quando chegou, o papa estaria de olhos abertos e não-responsivo. "Naquele momento, eu soube que não havia mais nada a fazer", disse.

Projeto de lápide de papa Francisco foi revelado. Imagem divulgada pelo Vaticano mostra que lápide será mármore e terá a única inscrição "Franciscus", Francisco em latim. Ela também contará com uma reprodução da cruz peitoral usada pelo papa Francisco em vida. Ele será enterrado na manhã deste sábado, na Basílica Santa Maria Maggiore.