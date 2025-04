Por menos de R$ 270, este sugador de clitóris promete orgasmo em minutos

O Guia de Compras UOL encontrou um sugador de clitóris que faz sucesso nas redes sociais: o Satisfyer Pro 2 —que já foi até citado pela cantora Anitta—, sendo uma opção para quem busca mais prazer a dois ou a sós. O sex toy, que está por menos de R$ 270, faz sucesso entre os consumidores na Amazon por prometer orgasmo em minutos.

Segundo o fabricante, o estimulador de clitóris utiliza a tecnologia de ondas de pressão que se assemelham com a sensação do sexo oral. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Satisfyer sobre o sugador?

É recarregável

Possui um bocal de silicone macio e hipoalergênico

Com tecnologia de ondas de pressão que criam a sensação de sucção e pulsação

11 velocidades para estímulo

Controle por meio de botão, que aumenta ou diminui a intensidade do estímulo

Promete ser silencioso e confortável

Protegido contra imersão em água de até 1 metro de profundidade durante até 30 minutos de uso.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o sex toy tem mais de 54 mil avaliações de diversos países e uma nota geral de 4 estrelas (máximo de cinco). Confira a seguir alguns comentários de quem comprou o produto:

Pensa em um trem bom, maravilhoso. Você chega nos finalmente rapidinho. Eu ficava sempre na dúvida de ter um desse em casa e me arrependo de não ter comprado antes. A velocidade é ideal. Amei. Nádia

Maravilhoso. Várias intensidades. Não dá pra explicar, só sentindo pra saber Gabriela

Esse vibrador salva casamento. Não tem nada melhor. Zulmira Speridiao

Gostei muito do Satisfyer, seja para usar junto com o parceiro ou sozinha. Prazer garantido. Juliana Sebben Pappi

Pontos de atenção

Alguns consumidores observaram que sugador não é tão fácil de limpar e que emite um barulho alto, além de casos em que o produto não carrega. Veja comentários:

Aparelho na parte interna é ruim para limpar. Vanessa

Muito barulhento e não suga, só vibra. Avaliação anônima na Amazon

O carregamento/carga já não está funcionando e o aparelho nem era utilizado com tanta frequência. Muito pouco tempo de uso para não carregar mais. Eliana de Miranda

Infelizmente, ele parou de funcionar com apenas um ano e meio de uso. Luana Francisleyde Pessoa de Farias

*Com informações de texto publicado em 27/05/2024.

