SAIBA MAIS-O que esperar do funeral do papa Francisco

Por Giselda Vagnoni

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O funeral do papa Francisco, que faleceu esta semana aos 88 anos, acontece no sábado na Praça de São Pedro.

Veja abaixo um guia sobre como os eventos devem se desenrolar.

QUEM ESTÁ PARTICIPANDO?

Mais de 200 mil pessoas são esperadas na cerimônia na vasta praça em frente à Basílica de São Pedro. Até o momento, cerca de 50 chefes de Estado foram confirmados, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, e 10 monarcas reinantes.

Líderes da Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Ucrânia, Brasil, instituições da UE e da Argentina, país natal de Francisco, também confirmaram sua presença.

FECHAMENTO DO CAIXÃO

Nesta sexta-feira à noite, ao final de seu velório na Basílica de São Pedro, o caixão de Francisco será selado em uma cerimônia privada liderada por oito cardeais católicos.

O rosto do papa será coberto com um véu de seda branca e seu corpo será aspergido com água benta.

Itens papais, como moedas e medalhas cunhadas durante seu pontificado, serão colocados no caixão. Uma escritura especial listando os pontos-chave de seu papado de 12 anos também será colocada no caixão.

Francisco pediu para ser enterrado em um caixão simples de madeira revestido de zinco, diferentemente de seus antecessores, que foram enterrados em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

CONDUZINDO A MISSA FÚNEBRE

Na manhã de sábado, o caixão do papa será retirado da basílica e levado para a praça pública para o funeral. A missa de corpo presente está marcada para começar às 10h (horário local, 5h no horário de Brasília), com um coral cantando os ritos introdutórios em latim.

O cardeal italiano Giovanni Battista Re fará a homilia e conduzirá a missa, que deverá ser concelebrada por 220 cardeais e 750 bispos e padres perto do altar, e mais de 4.000 outros padres concelebrando na praça.

No funeral do papa João Paulo 2º em 2005, o sermão foi proferido pelo cardeal alemão Joseph Ratzinger, que seria eleito 11 dias depois como papa Bento 16.

Re não pode participar do conclave que elegerá o sucessor de Francisco, pois tem 91 anos e não é um candidato papal. Mas observadores do Vaticano acreditam que ele ainda pode tentar fornecer um guia para seus pares cardeais seguirem.

AS PALAVRAS FINAIS

Uma oração na missa incluirá petições a Deus para que todas as pessoas e nações "perseverem na busca do caminho da paz".

No "Louvor Final e Despedida", Re encomendará a alma do papa a Deus e pedirá consolo para os 1,4 bilhão de membros da Igreja Católica Romana.

Perto do final da missa, Re dirá em latim: "Ó Deus, fiel recompensador das almas, concedei que vosso falecido servo e nosso bispo, o papa Francisco, a quem fizestes sucessor de Pedro e pastor de vossa Igreja, possa desfrutar feliz para sempre em vossa presença no céu dos mistérios de vossa graça e compaixão, que ele fielmente ministrou na Terra."

Re então borrifará o caixão com água benta e incenso.

No final da missa, o coral cantará em latim: "Que os anjos o levem ao paraíso; que os mártires venham e o acolham e o levem à cidade santa, a nova e eterna Jerusalém."

ENTERRO

Francisco será então sepultado, conforme sua vontade, na Basílica de Santa Maria Maggiore, à qual tinha devoção especial. O último papa a ser sepultado fora do Vaticano foi Leão 13, falecido em 1903.

O cortejo fúnebre seguirá da Basílica de São Pedro até a basílica em ritmo de caminhada. Espera-se que multidões se aglomerem ao longo do percurso, que tem cerca de 5,5 km de extensão e passará por muitos dos monumentos famosos de Roma, incluindo o Coliseu.

Um grupo de pessoas pobres estará presente nos degraus que levam à Basílica de Maria Maggiore para prestar suas últimas homenagens a Francisco, refletindo sua devoção em servir aos pobres e oprimidos durante seu reinado.

O sepultamento será privado, mas visitantes serão permitidos logo em seguida. O túmulo terá apenas a inscrição do nome latino de Francisco, Franciscus.

O QUE VEM A SEGUIR?

O funeral papal marca o primeiro de nove dias de luto para a Igreja global. Outra missa de luto será celebrada na Praça de São Pedro no domingo. Ela será presidida pelo cardeal italiano Pietro Parolin, frequentemente visto como um dos principais candidatos ao papado.

Nos próximos dias, o Vaticano anunciará a data de início do conclave que escolherá o sucessor de Francisco. É improvável que essa reunião secreta de cardeais ocorra antes de 6 de maio.

(Reportagem de Giselda Vagnoni; reportagem adicional de Joshua McElwee)