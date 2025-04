razr 60 Ultra: primeiras impressões do dobrável mais poderoso da Motorola

A Motorola acaba de lançar a nova geração de seus celulares dobráveis, com o razr 60 e o razr 60 Ultra. Eles chegaram com novidades em processadores, câmeras e recursos de inteligência artificial, além de cores diferentes.

Tivemos a oportunidade de conhecê-los em primeira mão durante o evento de lançamento, em Nova Iorque (EUA), e contamos aqui as primeiras impressões do modelo mais avançado. O aparelho deve começar a ser vendido no Brasil a partir de 15 de maio. O preço ainda não foi divulgado.

O que o razr 60 Ultra tem de melhor

Câmeras de 50 MP e ultrawide. O razr 50 Ultra, do ano passado, tinha um esquema de câmeras com uma lente principal e uma teleobjetiva, priorizando a qualidade do zoom. Mas a Motorola voltou com a ultrawide, para fotos de campo mais aberto, o que é mais interessante para selfies. Além disso, a resolução da câmera interna, que vemos com o celular aberto, aumentou. O conjunto ficou assim:

50 MP (principal wide f/1.8 zoom 30x OIS)

50 MP (ultrawide + macro f/2.0)

50 MP (interna f/2.0)

Eu sou uma pessoa que gosto de zoom, para fotos e vídeos de paisagens e natureza, e por um lado fiquei um pouco decepcionada, pois apesar de chegar a 30x, com estabilização óptica, as imagens ficam legais mesmo só até umas 5-10x (o que é normal na aproximação digital).

Foto com zoom de 5x tirada com o razr 60 Ultra Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Muitas selfies. Por outro lado, uma das coisas que acho mais interessante em modelos flip é poder usar as câmeras traseiras para fazer selfies com maior qualidade, seja segurando o celular ou apoiando ele dobrado em algum objeto para poder se afastar. E agora o gesto com a palma da mão para tirar fotos também serve para iniciar e parar vídeos. Então a captura de selfies está melhor do que nunca, e a ultrawide faz mais sentido em um dobrável compacto.

Selfie com ultrawide tirada com o razr 60 Ultra Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Estilo. Os modelos flip são os mais diferenciados da marca, e ficam bem compactos quando dobrados. Remetem ao clássico V3, sucesso dos anos 2000. O formato permite fazer muita coisa sem precisar abrir o celular, pela tela externa, como responder mensagens e acompanhar notificações de aplicativos de entrega e de transporte.

O razr 60 Ultra chegou em quatro novas cores e texturas, incluindo um com acabamento em madeira e outro com tapeçaria italiana Alcantara. São elas: vermelho (Rio Red), pink (Cabaret), madeira (Mountain Trail), verde-escuro Alcantara (Scarab). Todas são certificadas pela Pantone.

Motorola razr 60 ultra com revestimento em tecido Alcantara e em madeira Imagem: Marcella Duarte/UOL

Isso reforça a pegada de moda e lifestyle que a Motorola vem investindo nos últimos anos, com foco no público mais moderno. Segundo dados da apresentação, 65% dos telefones da marca são em cores não tradicionais e 25% dos consumidores de razr, que é a linha flip mais vendida na América do Norte, vieram de iPhones.

Bateria e carregamento rápido. A bateria tem 4700 mAh, suficientes para cerca de um dia e meio de uso moderado. Em cerca de 20 horas com ele, minha carga não está nem na metade. Lembrando que usar a tela externa, que é menor, ajuda a economizar bateria. Além disso, tem carregamento turbo de 68 W com fio e 30 W sem fio (era de 45 W e 15 W no razr 50 Ultra), e ganhou carregamento reverso, para doar bateria, a 5 W.

Processador potente. O razr 60 Ultra é equipado com Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, criado para inteligência artificial, o que faz dele o celular flip mais poderoso do mundo neste momento. São 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento interno. Ainda não fiz tarefas mais demandantes, como jogar um jogo pesado ou editar um vídeo, mas está claro que o celular roda liso, sem travar ou esquentar, mesmo em momento multitarefas ou de uso intenso da câmera.

Proteção contra água e poeira. Pela primeira vez, a linha ganhou proteção não só contra água mas também contra poeira, com certificação IP48 (o razr 50 Ultra era IPX8). Isso se deve a uma dobradiça reformulada, com mecanismo em titânio, que também deixou o vinco na tela mais suave —passando o dedo nem se percebe, apenas é visível quando alguma luz forte reflete na tela.

Motorola razr 60 Ultra Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Moto AI

Os lançamentos inauguram novas funções do sistema de inteligência artificial da empresa, que quer oferecer interações mais naturais e intuitivas. Há um mix de recursos proprietários e de parceiros, como o Google (assistente Gemini e Fotos) e a Perplexity, ferramenta de busca que pela primeira vez é integrada nativamente a dispositivos móveis.

Eu ainda não tive oportunidade de explorar as novidades, pois requerem um tempo maior de uso do celular, mas são estas as mais interessantes:

Tecla dedicada para IA: no razr 60 Ultra há um novo botão lateral para chamar a Moto AI e fazer qualquer pergunta mais rapidamente, seja por voz ou texto.

Look and Talk: também é possível ativar o assistente apenas com contato visual, olhando para a tela externa quando o celular está apoiado em algum móvel. Sensores detectam o olhar e aí basta falar o que deseja. Achei útil para momentos como quando estamos cozinhando ou trabalhando no computador. A função vem desligada por padrão, é preciso ir nas configurações e ativar.

Next Move: sugere mais coisas para fazermos, relacionadas a uma busca ou pedido. Por exemplo, se estamos procurando uma receita de bolo de aniversário, o celular pode sugerir um modelo de convite, um sticker ou uma playlist de festa. Ou se compramos uma passagem, pode oferecer roteiros de viagem.

'Catch me up' aprimorado: ele já existia, para resumir as notificações recebidas no celular durante um período que ficamos ausentes, e agora oferece também sugestões de ações, como responder mensagens ou retornar ligações.

Signature Style: nas fotos, a inteligência artificial consegue aprender seu estilo favorito de imagem (contraste, temperatura de cor etc) e aplicar a outras imagens, sejam novas ou antigas.

Group Shot: em fotos em grupo, garante que ninguém saia de olhos fechados. É preciso ir nesse modo na hora do clique; basicamente, ele vai tirar diversos frames em uma foto só e escolher o melhor.

Busca na galeria: é possível encontrar imagens bem específicas, a partir de uma descrição, dentro do Google Fotos.

Outros produtos, preços e disponibilidade

O lançamento incluiu novos modelos da linha de celulares premium da marca em formato "normal", o Edge 60 e o Edge 60 Pro. O primeiro já está à venda no Brasil, por R$ 3.499, junto com o irmão mais acessível Edge 60 Fusion, que pode ser encontrado a partir de R$ 2.699.

Também foram apresentados dois novos produtos: o relógio inteligente Moto Watch Fit e o fone de ouvido open ear Moto Buds Loop, que inclui uma versão com aplicação de cristais Swarovski.

O razr 60, o razr 60 Ultra e o Edge 60 Pro chegar ao Brasil em 15 de maio. Já os acessórios, apelidados "moto things", chegam ao país em junho.

Modelos anteriores ficam mais baratos

Com o lançamento das novas gerações de celulares Edge e razr, os modelos anteriores ficaram mais baratos. Confira a seguir os preços:

