Quem é a 'loira da BMW' que rebolou para PMs e desarmou assaltante em SP

Conhecida como "loira da BMW", uma mulher de Taubaté, no interior de São Paulo, virou fenômeno nas redes após rebolar para policiais e, dias depois, desarmar um assaltante que tentou levar o automóvel de um amigo no Guarujá, litoral do estado.

O que aconteceu

Núbia de Souza Lima, 33, viralizou após se envolver em dois episódios marcantes no litoral paulista. Em março, ela foi filmada rebolando para policiais militares, enquanto passeava em um automóvel conversível no Guarujá. Poucos dias depois, reagiu a um assalto e conseguiu desarmar um ladrão que tentava levar o carro de um amigo.

A "dança" para os policiais ocorreu durante um passeio com amigos a convite de um anfitrião conhecido como "rei das lanchas". Ela estava com os seios à mostra e usando um fio dental quando fez o gesto para a viatura. "Foi uma brincadeira com conhecidos", explica. "Se não fossem amigos próximos, eu não teria feito aquilo".

O momento foi gravado em plena luz do dia e rapidamente viralizou. Núbia afirma que, apesar da repercussão, não sofreu qualquer sanção. "Me trataram com respeito e educação. Só tenho a agradecer".

A atitude da empresária dividiu opiniões na internet. "Essa sabe o que fazer para conseguir o que quer", escreveu uma internauta em um comentário. "Deveria ser presa por atentado ao pudor", escreveu outra. "Tem que ser muito corajosa", escreveu um terceiro.

Sobre os julgamentos nas redes, Núbia afirma que não se abala. "Sempre tem os que julgam, falam sem saber, querem nos diminuir de todas as formas. Não me importo, não muda nada na minha vida o que eles pensam ou falam".

Reação a assalto

Dias depois do episódio do rebolado, Núbia foi surpreendida por um assaltante na rua Flávio Humberto Ribizzi, em frente à cobertura do mesmo amigo. Ela conta que estava dentro do carro, com duas amigas, quando o homem se aproximou e, armado, a ameaçou. "Não pensei em nada. Só pensei: 'poxa, como assim? Perdi?'".

Núbia reagiu e conseguiu tomar a arma do assaltante, que depois descobriu ser um simulacro. "Não considero coragem, foi desespero mesmo", declarou. Núbia credita sua atitude ao trauma de ter perdido um carro no ano anterior. "Ano passado já tinha perdido uma Land Rover Evoque que me enganaram e me venderam com motor ruim, perdi o motor e câmbio dela, para arrumar foi quase preço do carro, só prejuízo. Eu ia tentar de tudo para não levarem de novo".

O caso foi registrado na polícia, mas até o momento, ela afirma que não foi procurada pelas autoridades. "Quem me conhece sabe como eu gosto dos meus carros".

A BMW envolvida nos vídeos não era dela, mas do amigo com quem costuma participar das festas no litoral. A viagem ao Guarujá foi, segundo ela, apenas mais um fim de semana de diversão. "Só se vive uma vez", resume.

Nascida em Cruzeiro (SP), Núbia mora atualmente em Taubaté, onde comanda uma clínica de estética em um prédio de alto padrão numa das principais avenidas da cidade. Nos fins de semana, costuma viajar, andar de jet ski, fazer "festinhas na lancha" e sair com amigos.

Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, Núbia diz que sua vida segue como antes e não pretende explorar a fama. "Não mudou em nada, pelo menos por enquanto." Quando perguntada sobre como gostaria de ser lembrada, ela encerra: "Loira da BMW tem nome: Núbia Lima".