Paula Amorim sobre novo negócio voltado a gestantes: 'Baseado na minha dor'

Mãe do Theo, de quase três anos, a ex-BBB agora investe em um novo negócio. A ideia nasceu após Paula sentir falta de produtos voltados a ela durante a gravidez, um problema que ela descobriu ser comum entre suas seguidoras nas redes sociais.

Ao lado da obstetra que a acompanhou na gestação, ela desenvolve uma linha de produtos para a pele pensados para os cuidados e ativos que as mulheres evitam durante o período de gravidez, explicou a influenciadora no "Divã de CNPJ":

Quando eu engravidei do meu filho, eu me senti muito desamparada em termos de produtos, porque tem que ler os rótulos, não pode um tanto de coisa [...] Tem um ou dois produtos que te atendem naquele momento. Paula Amorim

Paula e sua sócia já têm uma versão final da identidade da marca e o nome. Elas trabalham há mais de um ano no desenvolvimento final do primeiro produto.

Com forte público de gestantes e mães nas suas redes, a ex-BBB vê com um diferencial começar um empreendimento com os olhos próximos da necessidade de um nicho, que tem dores parecidas com aquelas que ela viveu durante a gestão.

O principal desafio do empreendedor é passar o valor que ele vê daquele produto para o público dele achar também. Ele acha que é super legal, que aquilo traz vários benefícios. O público precisa achar a mesma coisa. Paula Amorim

Como uma influenciadora empreendendo em um mercado que não é sua especialidade, Amorim considera que a sua sociedade com uma obstetra traz credibilidade e segurança para investir na nova marca.

Eu acho muito importante a gente, como influenciador, não é a minha área, por mais que eu tenha uma indústria, por mais que eu tenha um laboratório desenvolvendo, mas eu também tenho a profissional que é expert nisso. Paula Amorim

Ex-BBB diz que influência ajudou empresa da família: 'Marketing pessoal abre portas'

Chamada de doceira pelos "haters" durante sua passagem pelo reality Big Brother Brasil em 2018, a empresária Paula Amorim carrega o hábito de fazer doces caseiros como uma tradição de família que seus avós transformaram em negócio: a empresa Segredos da Fazenda. "É a minha vida desde que eu nasci", diz a influenciadora.

Formada em administração, Paula conta que trabalhou na empresa da família ao lado do pai, principalmente na gestão financeira, antes do BBB. Após o reality, ela aproveitou a visibilidade para construir uma marca forte na internet.

Com a sua carreira como produtora de conteúdo consolidada, com mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais, Paula Amorim trabalha em uma nova forma de atuação na empresa da família, que tem mais de 60 anos.

Hoje eu vejo que eu consigo abrir muitas portas usando também a minha marca pessoal Paula Amorim

Ao lado do pai e da irmã mais nova, a administradora colaborou com a modernização da identidade visual da marca "Segredos da Fazenda", que era uma fornecedora de doce de leite e outros produtos para restaurantes e hotéis, mas que começou a vender em porções menores para grandes varejistas.

Mais do que a sua atuação antes dos realities, o papel que Paula considera mais importante é a forma como ela consegue aliar a própria visibilidade à chegada dos doces a novos mercados.

Isso ajuda a minha marca e é benéfico para o mercado também, porque é um produto gostoso para o consumidor final dele, tem o nome dele divulgado em redes sociais, eu vou na loja, eu mostro, a gente faz esse mix. Paula Amorim

Esse novo papel de ser a imagem da marca, para ela, entrega mais resultado à empresa. "Hoje a minha participação é mais efetiva. Eu tenho um diferencial maior do que no planejamento", reflete.

