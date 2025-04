Ouro fecha em queda pressionado pelo dólar e alívio nas tensões EUA-China

Os preços do ouro registraram queda nesta sexta-feira, 25, pressionados pela valorização do dólar e sinais de alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Relatos de que Pequim estaria considerando isentar alguns produtos norte-americanos de suas tarifas de 125% reduziram a demanda por ativos de proteção, como o ouro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para junho caiu 1,50%, fechando a US$ 3.298,4 por onça-troy, após atingir a máxima de US$ 3.384,1 durante o dia.

Linh Tran, analista da XS.com, mencionou que o otimismo com a disputa comercial limitava os ganhos do metal precioso. Contudo, ela observou que o ouro ainda se beneficia da demanda por ativos de refúgio, devido à fragmentação do comércio global e à perda de confiança na estabilidade política.

Daniel Ghali, da TD Securities, acrescentou que o "aparente cessar-fogo nas tarifas" estava influenciando o preço do ouro, mas sem grandes "liquidações substanciais" até o momento.

De acordo com o Commerzbank, a atenção pode se voltar para os dados econômicos dos Estados Unidos. Caso esses dados indiquem uma desaceleração na política tarifária americana, o preço do ouro poderia subir rapidamente.

Fawad Razaqzada, analista do FOREX.com, destacou que o temor com a guerra comercial foi o principal impulsionador das compras recentes de ouro e, embora o clima esteja melhorando, ainda pode demorar para ver progressos reais na disputa, fazendo com que as preocupações não desapareçam completamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires