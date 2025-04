Comparada com os dois meses anteriores, a inflação de abril, medida pela variação do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15), parece mostrar alívio no ritmo de alta dos preços, mas não é bem isso que está acontecendo.

Muito perto das previsões, a alta foi de 0,43% no mês, recuando da elevação de 0,64% em março e também da subida pesada de 1,31% em fevereiro. Mas a inflação continua em ascensão quando a medida é a variação acumulada em 12 meses.

Colunistas do UOL

Mais preços em alta

Nessa métrica, a alta do IPCA-15 em abril avançou de 5,26% em março para 5,49% em abril, ainda um pouco mais longe do teto do intervalo de tolerância do sistema de metas, que é de 4,5%, para um centro de 3%. De acordo com projeções, a inflação acumulada em 12 meses deverá subir nos próximos meses, até um pico em torno de 6% em agosto, descendo daí em diante, mês a mês, até fechar 2025 com alta nas vizinhanças de 5,5%.

Projeções sinalizam avanço um pouco menor quando for fechado o IPCA cheio de abril. De 0,43%, no período entre 16 de março e 15 de abril, a variação do índice cheio do mês deverá fechar em 0,41%.

O que não muda é que terá subido no mês um número alto de preços, o que se reflete no elevado índice de difusão próximo a 70% (em abril de 2024, houve elevação em menos de 55% dos produtos da cesta de bens e serviços do IPCA).

Outro sinal de pressões inflacionárias ainda firmes pode ser encontrado na evolução dos núcleos de inflação — medidas de variação de preços que desconsideram movimentos inesperados ou típicos de um dado período. A média dos núcleos subiu 0,47%, no IPCA-15 de abril, mas ficou bem acima da alta de 0,19%, em abril do ano passado. No acumulado em 12 meses, a média dos núcleos registrou alta de 5,02% (subiu 4,87%, em março).

Os alimentos continuaram a puxar a inflação para cima, no IPCA-15, com alta de 1,29% em abril, nos alimentos no domicílio, coadjuvados por itens do grupo cuidados pessoais e saúde — medicamentos, planos de saúde, médicos e produtos de higiene —que subiram 0,96%. Os dois grupos responderam por quase 90% da elevação da inflação em abril, na medição do IPCA-15.

Gangorra nos alimentos

Sobre o subgrupo sensível dos alimentos no domicílio, as projeções para a marcha da alta de preços ao longo do ano mostram volatilidade. Pode ocorrer um recuo acentuado nos próximos dois meses, com o retorno a altas moderadas — cerca de um terço menores do que as do primeiro trimestre. Mas, no acumulado em 12 meses, ocorreriam elevações fortes, chegando a 10%, em agosto. No conjunto do ano, enfim, a inflação de alimentos no domicílio, fecharia 2025 com alta de 7,5%, não mais do que um ponto percentual abaixo da elevação registrada em 2024.

Em maio e junho, a tendência é de derretimento da inflação, com a variação de preços subindo menos de 0,2% e ficando praticamente estacionada em junho. De julho até o fim do ano, os preços de alimentos sobem em torno de 0,3%, com exceção de dezembro, quando voltariam a uma alta perto de 1%.

Para o autor dessas projeções, o economista Fábio Romão, especialista da LCA 4 Intelligence, e referência em acompanhamento de preços, os preços dos alimentos normalmente sobem menos no período que vai de maio a julho.