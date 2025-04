Máxima pressão para Ancelotti no Clássico da final da Copa do Rei

Onze anos depois, a final da Copa do Rei colocará frente a frente Real Madrid e Barcelona, os dois maiores rivais do futebol espanhol. Será no sábado (17h em Brasília) em Sevilla, em um duelo que Carlo Ancelotti enfrenta como um teste decisivo.

Eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final depois de duas derrotas para o Arsenal e com a LaLiga cada vez mais difícil por estar a quatro pontos do líder Barça, perder a final para o grande rival azul-grená voltaria a colocar 'Carletto', já muito questionado, no olho do furacão.

Desde a eliminação europeia, sua possível saída do clube ao término da temporada enche as páginas da imprensa espanhola, que já especula abertamente os nomes dos eventuais substitutos, especialmente Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador do clube 'merengue'.

Enquanto isso, o nome de Ancelotti também é especulado na Seleção Brasileira, que busca um substituto para Dorival Júnior, demitido há quase um mês.

- Goleadas do 'Barça' -

Os dois Clássicos disputados nesta temporada não são precisamente fonte de esperança para Ancelotti, já que o Real Madrid foi goleado em ambos: 4-0 em outubro no Santiago Bernabéu no primeiro turno de La Liga e 5-2 em janeiro na Arábia Saudita na final da Supercopa da Espanha.

Um revés, sobretudo tão contundente como nesses dois últimos encontros, poderia se tornar insuportável para uma torcida já muito crítica com o trabalho de um treinador que no passado chegou a conduzir os 'merengues' a três títulos na Liga dos Campeões (2014, 2022 e 2024).

"Parece que eles estão melhor que nós, mas colocar o Real Madrid como vítima em uma final me parece algo um pouco exagerado", estimou Ancelotti esta semana.

Sobre a pressão de ganhar, manteve sua tranquilidade habitual: "Estou muito contente, muito feliz, com muita pressão porque é sempre assim. O estresse é gasolina para mim".

- Sem Lewandowski, com Mbappé? -

A grande ausência da final da Copa será o atacante polonês Robert Lewandowski, que no último fim de semana sofreu uma lesão nos músculos isquiotibiais que fez com que ele fosse substituído durante a vitória contra o Celta de Vigo por La Liga.

Alejandro Balde tem lesão similar, desferindo um duro golpe no lado esquerdo de Hansi Flick.

No Real Madrid, a última vitória na liga em Getafe teve como vítima o francês Eduardo Camavinga, que pode ser baixa até o final da temporada e que por isso também não estará nos gramados do estádio de La Cartuja.

Quem estará disponível para Ancelotti é o atacante Kylian Mbappé, que ficou de fora das recentes vitórias no Campeonato Espanhol contra Athletic e Getafe por uma entorse no tornozelo. Ele treinou esta semana e pode estar entre os 11 iniciais do Real.

- Sete precedentes -

No sábado, será a oitava vez que Barça e Real Madrid se enfrentarão em uma final de Copa, uma competição que os primeiros venceram 31 vezes, enquanto o Real levantou o troféu 20 vezes.

Nas finais de copa entre ambos, o Real domina com 4 títulos (1936, 1974, 2011 e 2014) contra 3 para o Barça (1968, 1983, 1990).

Isso quer dizer que as duas finais de Copa disputadas neste século foram para as bandas de Madrid, a de 2011 com José Mourinho no banco e decidida por Cristiano Ronaldo, e a de 2014, decidida com um gol de Gareth Bale após uma longa corrida perto do final.

Nesse último caso, Ancelotti estava no banco do Real Madrid e sua missão será repetir a história e conseguir o oxigênio necessário para seguir com seu trabalho.

- Equipes prováveis:

FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Héctor Fort - De Jong (cap.), Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres

Treinador: Hansi Flick (ALE)

Real Madrid: Courtois - Valverde (cap.), Asencio, Rüdiger, Mendy (ou Fran García) - Ceballos , Tchouaméni, Bellingham - Vinicius Jr, Mbappé, Rodrygo

Treinador: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (ESP)

dr/dam/dd/aa

© Agence France-Presse