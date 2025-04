Lula, Janja, Dilma e ministros vão a velório do papa Francisco no Vaticano

O presidente Lula (PT) compareceu hoje ao velório do papa Francisco, morto na última segunda, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O que aconteceu

Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da cúpula dos três Poderes. Na foto divulgada pelo Planalto, eles aparecem ao lado dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), do deputado Odair Cunha (PT-MG) e do assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

A ex-presidente Dilma Rousseff também foi ao funeral. Atual presidente do Banco do Brics, ela não integrou a comitiva brasileira e partiu direto da China, onde fica a sede da instituição financeira.

Presidente Lula e sua comitiva vão ao velório do papa Francisco Imagem: Ricardo Stuckert/PR

A comitiva embarcou para Roma na noite de ontem. Além da cúpula dos três Poderes, quatro ministros, sete deputados e três senadores integram o grupo, que usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O funeral será realizado no sábado. A cerimônia vai acontecer no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a presença de chefes de Estado do mundo inteiro. O papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca.

Lula, no velório do papa Francisco Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Católico praticante, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ficou no Brasil. Com a saída de Lula do país, ele se torna presidente em exercício, sem os outros sucessores diretos na linha do poder.

No funeral do papa João Paulo 2º, em 2005, Lula levou uma comitiva de ex-presidentes. Além da ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017, foram Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Itamar Franco, morto em 2011.

Lula decretou luto de sete dias. O presidente lamentou a morte do papa Francisco, lembrou os feitos do pontífice e disse que o papa buscou de forma incansável "levar o amor onde existia o ódio" e trouxe o tema das mudanças climáticas ao Vaticano.

O presidente encontrou o papa duas vezes neste mandato. A primeira-dama visitou-o em fevereiro. "Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará", afirmou Lula.

O sucessor de Francisco será o quarto papa que Lula acompanha no poder. Quando assumiu, no primeiro mandato, conheceu João Paulo 2º, substituído por Bento 16, em 2005. Francisco assumiu em 2013, durante o governo Dilma.