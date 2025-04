Luigi Mangione se declara inocente; promotores buscam pena de morte

Luigi Mangione se declarou inocente nesta sexta-feira das acusações federais de atirar no executivo de seguro de saúde Brian Thompson, um dia após os promotores declararem formalmente sua intenção de pedir a pena de morte.

Mangione, de 26 anos, vestia uma camiseta bege fornecida pela prisão ao ser conduzido ao tribunal lotado no sul de Manhattan. Anteriormente, ele se declarou inocente de uma série de acusações no Estado de Nova York pelo assassinato, em 4 de dezembro, de Thompson, ex-presidente-executivo do UnitedHealth Group. unidade de seguros UnitedHealthcare.

Ele apresentou a alegação em uma audiência perante a juíza distrital federal Margaret Garnett.

Os disparos contra Thompson do lado de fora de um hotel no centro de Manhattan, onde a empresa se reunia para uma conferência de investidores, e a subsequente caçada humana de cinco dias, cativaram os norte-americanos.

As autoridades dizem que as palavras "negar", "atrasar" e "destituir" — uma frase que ecoa táticas que alguns acusam as seguradoras de saúde de usar para evitar o pagamento de indenizações — foram encontradas escritas em estojos de balas na cena do crime.

Embora autoridades públicas tenham condenado o assassinato, alguns norte-americanos aplaudiram Mangione, dizendo que ele chamou a atenção para os altos custos da saúde nos EUA e para o poder das seguradoras de saúde de recusar o pagamento de alguns tratamentos.

Para justificar sua decisão de pedir a pena de morte, os promotores escreveram em um documento judicial na quinta-feira à noite que Mangione "representa um perigo futuro porque expressou a intenção de atingir uma indústria inteira e mobilizar oposição política e social a essa indústria, por meio de um ato de violência letal".

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou no início deste mês que o Departamento de Justiça buscaria a pena de morte para Mangione. O documento apresentado ao tribunal na quinta-feira pelo Ministério Público de Manhattan formalizou a intenção dos promotores.

Os advogados de Mangione disseram que o anúncio de Bondi em 1º de abril foi "assumidamente político" e violou os protocolos governamentais para decisões sobre pena de morte.

Se Mangione for condenado no caso federal, o júri determinará em uma fase separada do julgamento se recomenda ou não a pena de morte. Qualquer recomendação precisa ser unânime, e o juiz deverá impô-la.

Mangione está atualmente detido numa penitenciária federal no Brooklyn.