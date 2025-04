FBI prende juíza nos EUA por obstruir prisão de migrante

A polícia federal dos Estados Unidos prendeu uma juíza por "obstruir" a prisão de um imigrante, anunciou o diretor do FBI, Kash Patel, nesta sexta-feira (25).

"A juíza Dugan desviou intencionalmente os agentes (da polícia de imigração) do indivíduo que seria preso (...) permitindo que o indivíduo, um migrante ilegal, evadisse a prisão", afirmou Patel.

"O FBI prendeu a juíza Hannah Dugan, de Milwaukee, Wisconsin, sob acusações de obstrução, após evidências de que ela (...) obstruiu uma operação migratória na semana passada", publicou em sua conta no X.

Ele acrescentou que o migrante foi preso após uma perseguição a pé.

"Felizmente, nossos agentes perseguiram" o indivíduo e ele "está sob custódia desde então, mas a obstrução da juíza aumentou o perigo" para as pessoas que estavam ali, disse. Minutos depois, ele apagou a mensagem.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confimou a prisão de Dugan que, segundo as autoridades, ocorreu na manhã desta sexta-feira no tribunal "por supostamente ajudar um estrangeiro ilegal evitar uma prisão" que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas iriam efetuar.

"Ninguém está acima da lei", publicou Bondi no X.

- Comparecimento judicial -

Dugan, eleita juíza em 2016, compareceu nesta sexta-feira ante um juiz americano no tribunal federal do centro de Milwaukee, onde não fez comentários publicamente, informou o Milwaukee Journal Sentinel.

Segundo o jornal, seu advogado, Craig Mastantuono, declarou ao tribunal: "A juíza Dugan lamenta totalmente e protesta por sua prisão. Isso não foi feito em interesse da segurança pública".

A nomeação de Patel como chefe da polícia federal pelo presidente Donald Trump no início do ano encontrou forte oposição dos democratas, que temiam que ele utilizasse o FBI para "se vingar de seus inimigos políticos", nas palavras do influente senador Dick Durbin.

Vários juízes federais e estaduais têm suspendido algumas das medidas adotadas por Trump, em particular as relacionadas à sua tentativa de exercer poderes sem precedentes na deportação de migrantes.

A administração Trump tem enfrentado juízes federais, grupos de direitos e democratas que dizem que estão pisoteando ou ignorando direitos consagrados constitucionalmente ao se apressar para deportar os migrantes, às vezes, sem direito a uma audiência.

O congressista democrata Darren Soto descreveu a prisão de Dugan como algo "próprio de um ditador de um país do terceiro mundo". "Cada dia estão mais desesperados", publicou no X.

Vários republicanos, no entanto, logo saíram em defesa de Patel.

"A corrupção e a determinação desses juízes ativistas antiamericanos de antepor os estrangeiros ilegais aos cidadãos americanos é espantosa", estimou a congressista Diana Harshbarger.

Na quinta-feira, um juiz do Novo México e sua esposa foram postos sob custódia depois que agentes federais revistaram sua casa por abrigar um suposto migrante em situação irregular que acreditam ser da gangue venezuelana Tren de Aragua, informaram veículos americanos.

