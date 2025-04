Wall St fica sem direção única com incerteza sobre guerra comercial EUA-China

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street estavam sem direção única nesta sexta-feira, com os investidores enfrentando pouca clareza na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, apesar dos sinais de um possível abrandamento na postura de Pequim.

Em uma nota mais positiva, a Alphabet saltava 3,6% depois que a empresa controladora do Google divulgou resultados positivos no primeiro trimestre, aliviando as preocupações dos investidores sobre os retornos dos grandes investimentos focados em inteligência artificial.

O ambiente geral, no entanto, estava agitado depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse em entrevista que considerará uma "vitória total" se o país tiver tarifas de até 50% sobre as importações daqui a um ano.

Trump também disse que seu governo está conversando com a China para chegar a um acordo sobre tarifas e que o presidente chinês, Xi Jinping, telefonou para ele. Pequim, no entanto, continua negando que as negociações estejam ocorrendo.

As manchetes conflitantes compensavam algum otimismo depois que a China concedeu a algumas importações vindas dos EUA isenções de suas tarifas de 125%, de acordo com as empresas notificadas.

"O mercado está mais para esperar e ver como as coisas realmente progridem", disse Clayton Allison, gerente de portfólio da Prime Capital Financial.

"Todos estão tentando descobrir o que é verdade, o que é uma espécie de teatro político e (isso) realmente parece cada vez mais com a volatilidade das manchetes, mais do que qualquer outra coisa."

O Dow Jones caía 0,45%, a 39.913,67 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,05%, a 5.487,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,40%, a 17.235,24 pontos.

Os resultados do primeiro trimestre da Alphabet também impulsionavam as empresas com redes sociais, com a Meta subindo 1,6%. O setor de serviços de comunicação tinha alta de 1,5%.

A maioria das ações de megacaps também tinha ganhos, impulsionando o Nasdaq.

Os índices subiram pela terceira sessão consecutiva na quinta-feira - a melhor sequência de vitórias do S&P 500 desde o anúncio do "Dia da Libertação" de Trump, em 2 de abril - e estavam a caminho de fortes ganhos semanais.

O S&P 500 está com alta de 4% na semana, enquanto o Nasdaq Composite e o Dow Jones subiam 5,6% e 2,4%, respectivamente, impulsionados principalmente pelas expectativas de diminuição das tensões comerciais e pelo recuo de Trump nas ameaças de demitir o chair do Federal Reserve.

(Por Lisa Mattackal e Purvi Agarwal em Bengaluru)