Funcionário do governo italiano que chamou Francisco de antipapa é demitido

Antonio Pappalardo, diretor da Justiça Juvenil de Emília-Romanha, em Bolonha, no norte da Itália, foi afastado do cargo por chamar o papa Francisco de "antipapa" em posts no Telegram.

O que aconteceu

Pappalardo criticou Francisco em publicações feitas em seu canal no aplicativo de mensagens. As ofensas foram divulgadas logo após a morte do pontífice, na segunda-feira (21), e causaram indignação na Itália.

Anunciada a morte do antipapa Francisco. Agora, um conclave antes de 2013 é essencial para um verdadeiro papa

escreveu Pappalardo em uma das mensagens.

As declarações levaram o Ministério da Justiça da Itália a abrir uma investigação interna. A deposição de Pappalardo foi em resposta à investigação.

O Conselho da Ordem dos Advogados de Bolonha comemorou a decisão. "É com satisfação que tomamos conhecimento da medida adotada pelo Ministério da Justiça referente ao afastamento do Dr. Antonio Pappalardo", escreveu em nota.

"A celeridade da intervenção em resposta ao relatório enviado pelo Coa (Conselho da Ordem dos Advogados) de Bolonha demonstra a sensibilidade com relação a condutas lesivas aos princípios de independência, equilíbrio e respeito, que devem caracterizar qualquer pessoa que exerça funções judiciais, especialmente em uma área tão delicada como a de menores"

completou a Ordem dos Advogados.

Pappalardo comandava os serviços sociais para menores, a prisão juvenil de Pratello e um centro de acolhimento em Bolonha. O último abriga centenas de crianças, muitas delas estrangeiras e em situação de vulnerabilidade social.

O político italiano questionava a legitimidade da renúncia do papa Bento 16 em 2013. Também se opunha à escolha de Francisco como sucessor.