Confrontos em protesto da extrema-direita marcam aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal

LISBOA (Reuters) - A polícia portuguesa deteve vários manifestantes de extrema-direita depois que confrontos no centro de Lisboa prejudicaram as comemorações, nesta sexta-feira, do 51º aniversário da Revolução dos Cravos, que pôs fim a uma ditadura fascista.

Grupos de extrema-direita como Ergue-Te, Habeas Corpus e Grupo 1143 convocaram uma manifestação, que as autoridades da cidade proibiram, para protestar contra o crescente número de imigrantes antes das eleições parlamentares do mês que vem.

Algumas dezenas de manifestantes compareceram à Praça da Tolerância, popular entre imigrantes da África e da Ásia, perto da Avenida da Liberdade, onde centenas de milhares de pessoas tradicionalmente se reúnem para marcar o aniversário da Revolução dos Cravos.

Houve empurra-empurra com ativistas antifascistas, levando a polícia a intervir com o uso de força.

Imagens de televisão mostraram policiais algemando e prendendo o líder do Ergue-Te, o ex-juiz Rui Fonseca e Castro, o proeminente ativista neonazista e líder do Grupo 1143, Mario Machado, e outro manifestante, que apareceu com sangue na testa.

Machado já foi preso por agressão, discriminação racial e outros crimes, e tem outra sentença por discurso de ódio e incitação à violência a cumprir.

Cerca de 1,5 milhão de migrantes vivem em Portugal, quase o triplo do número de uma década atrás.

O governo de centro-direita de Portugal endureceu algumas regras de imigração no ano passado, refletindo tentativas em outras partes da Europa de conter a ascensão da extrema-direita.

Ainda assim, o país continua relativamente aberto a imigrantes, particularmente de países de língua portuguesa na África e do Brasil.

Embora se espere que o sentimento anti-imigração desempenhe um papel nas eleições antecipadas de 18 de maio, o partido de extrema-direita Chega tem se mantido na terceira posição nas pesquisas de opinião para as eleições legislativas, após um grande avanço nas eleições anteriores, realizadas no ano passado, quando chegou ao terceiro lugar e quadruplicou sua representação parlamentar.

(Reportagem de Pedro Nunes e Andrei Khalip)