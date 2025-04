Comitê gestor do FMI destaca riscos comerciais para a economia global e o papel do Fundo

WASHINGTON (Reuters) - Os países membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) disseram nesta sexta-feira que as crescentes tensões comerciais estão afetando o crescimento e alimentando a incerteza e os riscos de estabilidade financeira e de mercado, mas reafirmaram seu compromisso com a instituição como fundamental para ajudar os países a navegar em um ambiente difícil.

Em uma declaração do presidente, o comitê gestor do FMI também reafirmou compromissos cambiais anteriores e expressou apoio a um realinhamento de cotas que reflita melhor as posições dos países na economia global.

"A economia mundial está em um momento crucial. Após vários anos de preocupações crescentes com o comércio, as tensões comerciais aumentaram abruptamente, alimentando incertezas elevadas, volatilidade do mercado e riscos para o crescimento e a estabilidade financeira", disse o Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC) em um comunicado.

(Reportagem de David Lawder)