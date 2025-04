Carro misterioso é encontrado em naufrágio de navio da 2ª Guerra Mundial

Um carro encontrado no convés de um porta-aviões naufragado da Segunda Guerra Mundial chamou a atenção recentemente.

A descoberta, feita por meio de de uma câmera operada remotamente pela empresa especializada em naufrágios NOAA Ocean Exploration, trouxe dúvidas, já que não há registros históricos de que, na ocasião do naufrágio, a embarcação, um porta-aviões pertencente à Marinha dos Estados Unidos, estivesse transportando automóveis.

O que aconteceu

Naufrágio do porta-aviões USS Yorktown durante batalha naval da Segunda Guerra Mundial Imagem: Getty Images

O USS Yorktown, um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial que foi atingido por três bombas lançadas por bombardeiros japoneses durante a Batalha de Midway, em 7 de junho de 1942, foi recentemente alvo de uma exploração no fundo do mar.

Pesquisadores da NOAA Ocean Exploration ficaram surpresos ao receberem imagens de uma câmera operada remotamente, enviada até o navio, ao identificarem um carro na embarcação. Para completar, o modelo do veículo automotor até agora não foi identificado.

A imagem mostra que o veículo tem para-lamas alargados, restos de um teto de tecido, frisos cromados - algo incomum em utilitários militares - e um pneu sobressalente na traseira. A janela traseira bipartida e outros painéis do veículo parecem ser feitos de madeira.

Acredita-se de que o veículo possa ter sido trazido a bordo do porta-aviões a partir de Pearl Harbor durante uma visita muito breve para reparos de danos. O porta-aviões tinha capacidade para cerca de 2.200 pessoas e 90 aeronaves, mas nenhum carro.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.