Caminhos da Reportagem vence Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

O Caminhos da Reportagem, atração jornalística da TV Brasil, foi um dos vencedores da segunda edição do Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo. O programa AVC, cada minuto importa, com reportagem da jornalista Flavia Peixoto, foi destaque na categoria online entre mais de 200 reportagens inscritas, incluindo veículos impressos e digitais de todo o país.

A premiação reconhece trabalhos que contribuem para a conscientização sobre duas das maiores causas de morte no Brasil: o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto. A iniciativa tem como objetivo ampliar o debate público sobre essas doenças, ajudando a reduzir os mitos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Programa especial sobre o papa vai ao ar neste sábado na TV Brasil. "Essa conquista reforça o valor do jornalismo que fazemos na TV Brasil e na Empresa Brasil de Comunicação como um todo. Estamos comprometidos com a informação de qualidade, com a saúde pública e o bem-estar da população", afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Na reportagem vencedora, a equipe do Caminhos da Reportagem apresenta histórias reais de quem enfrentou o AVC, além de entrevistas com médicos e especialistas, destacando a importância da celeridade no atendimento médico - o que é decisivo para evitar sequelas mais graves.

No evento de premiação, com dinâmica a ser divulgada nas próximas semanas, serão reveladas as classificações finais (primeiro, segundo e terceiro colocados) de cada categoria.

Assista ao episódio completo:

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site da TV Brasil e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.