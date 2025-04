Bradesco inicia novo consignado privado em canal próprio no fim de semana com refinanciamentos

O Bradesco começará a oferecer a contratação do novo consignado privado em canais próprios a partir do fim de semana. Inicialmente, os canais digitais do banco permitirão aos clientes que contratem operações de refinanciamento com a nova linha, destinada a trabalhadores do setor privado com carteira assinada.

"A partir da próxima semana, o banco iniciará, de forma gradual, a oferta para novas contratações. A nova linha também estará disponível na rede de agências", disse o Bradesco, através de nota.

O novo consignado está disponível desde o final de março, mas até a quinta-feira, 24, só podia ser oferecido através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), mantido pelo governo. A oferta via canais próprios foi liberada nesta sexta.

De acordo com o governo, no primeiro mês, o novo crédito teve desembolsos de R$ 8 bilhões. Analistas de mercado consideram que a oferta nos canais dos bancos deve multiplicar a oferta do produto.