Bozzano ou Nivea: qual espuma de barbear para pele sensível é melhor?

Espumas de barbear são itens essenciais em minha rotina, já que não costumo deixar a barba crescer e tiro os pelos do rosto várias vezes na semana. Como tenho tendência a inflamações na pele, prefiro produtos que minimizem esse tipo de irritação.

Por isso, decidi testar a espuma da Bozzano para pele sensível e o creme de barbear Sensitive 2 em 1 da Nivea. Ambos prometem proteger a pele de irritações e são campeões de vendas na Amazon. A seguir, confira o resultado da minha experiência com esses produtos.

O que gostei

Conforto com o deslizamento suave da lâmina. A espuma amolece os pelos da barba e proporciona essa suavidade ao usar a lâmina de barbear. Tal facilidade poupa tempo e deixa tudo mais preciso.

Sensação refrescante. O produto deixa a região mais hidratada, macia e com toque de frescor.

Protege a pele. A espuma da Bozzano não deixou meu rosto ardendo e não observei irritações durante o teste.

Quantidade. A embalagem vem com 200 ml, o equivalente a 193g, e o dispenser em spray permite dosar melhor a liberação do produto, diminuindo o desperdício. Para quem se barbeia com frequência, o fato de render mais é uma mão na roda.

Ponto de atenção

Preço. Espumas de barbear para pele sensível costumam ser mais caras do que as comuns e essa custa um pouco mais do que versões semelhantes disponíveis no mercado.

No entanto, pela quantidade, acho que compensa o investimento.

O que gostei

Dupla ação. Além de servir como espuma na hora de tirar a barba, o produto também pode ser usado para limpar e lavar os pelos da região.

Deslizamento suave. O creme também faz a lâmina deslizar suavemente e bem rente à pele. Isso proporciona um barbear agradável para deixar o rosto lisinho do jeito que eu gosto.

Composição. Sem álcool etílico, o produto tem extrato de camomila e minerais em sua fórmula, o que ajuda a proteger a pele e prevenir irritações.

Hidratação. Assim como o concorrente, esse também hidrata a pele, é refrescante e deixa a região com um aspecto macio.

Pontos de atenção

Embalagem. O creme vem com 65g e o formato em bisnaga favorece o desperdício. Eu, por exemplo, aperto mais do que o necessário. Por isso, é bom ter cuidado quando for aplicar: uma pequena quantidade já é o suficiente para cobrir bem o rosto.

Ardência. Mesmo o produto sendo um aliado contra irritações causadas pelo ato de barbear, nas primeiras vezes em que usei, senti a pele arder e notei alguns pontos inflamados na região.

Qual eu indico?

Os dois produtos ajudam a amolecer os pelos da barba, facilitam o deslizamento da lâmina, dão uma forcinha na hidratação e controlam irritações na região.

Para mim, particularmente, a espuma da Bozzano sai na frente pelo custo-benefício. Apesar de ser mais cara do que o creme da Nivea, ela vem em maior quantidade: quase três vezes mais do que o concorrente, o que é ótimo para quem se barbeia muito como eu.

Mas se você quer gastar menos e não tira os pelos com tanta frequência, o da Nivea é uma boa opção. Só vale ficar atento para uma irritação passageira nos primeiros usos.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.