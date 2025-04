Bolsonaro tem estado estável e sem novos picos de pressão; alterações no fígado foram controladas, dizem médicos

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro está clinicamente estável e não teve novos picos de pressão arterial, e foram tomadas medidas para controlar alterações no fígado detectadas em exames laboratoriais, informou boletim médico do hospital DF Star divulgado nesta sexta-feira.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado", disseram os médicos responsáveis pelo tratamento de Bolsonaro.

"Ontem (quinta-feira), foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, que foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, descartando complicações ou necessidade de novos procedimentos", acrescentaram os médicos no boletim, reiterando que ainda não há previsão de Bolsonaro ter alta da UTI e que segue a recomendação para que ele não receba visitas.

Na quinta-feira, o boletim médico sobre a saúde de Bolsonaro havia apontado que o ex-presidente teve elevação em sua pressão arterial e que foram identificadas alterações em seu fígado em exames realizados.

O ex-presidente passou no dia 13 de abril por uma cirurgia para desobstrução intestinal depois de passar mal com fortes dores abdominais enquanto participava de evento político no Rio Grande do Norte.

Essa foi a sexta operação a que Bolsonaro se submeteu por causa de uma facada que sofreu em setembro de 2018 enquanto fazia campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG). O ex-presidente também já teve outros episódios de obstrução intestinal.

Durante a atual internação, Bolsonaro recebeu na UTI uma intimação de uma oficiala de Justiça sobre o início do processo em que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente publicou vídeo em suas redes do momento em que recebe a intimação, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no qual manifesta claro descontentamento com a medida, indaga à oficiala de Justiça se ela sabe que está em um quarto de UTI e compara a situação a agentes da Alemanha nazista que cumpriam ordens do regime.

Em nota, o STF disse que havia adiado a intimação de Bolsonaro devido à sua internação hospitalar mas que, como o ex-presidente participou de uma live de dentro da UTI, entendeu que ele estava em condição de receber o documento.

Apesar da recomendação para que não recebesse visitas, Bolsonaro deu uma entrevista ao SBT de seu leito na UTI e também participou de uma live nas redes sociais ao lado de dois de seus filhos -- o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) --, além do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet.

(Reportagem de Ricardo Brito e Eduardo Simões)