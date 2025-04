Bolsas da Europa avançam em meio a sinais de alívio em tensões comerciais EUA-China

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos acumulados na semana, enquanto investidores avaliam um relativo alívio nas tensões comerciais entre EUA e China e seguem monitorando balanços corporativos da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,27%, a 520,02 pontos.

Há relatos hoje de que a China estaria considerando isentar parte das importações dos EUA de sua tarifa de 125%. Nesta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia suavizado a retórica comercial ao sinalizar que as tarifas de 145% impostas a produtos chineses não ficariam "tão altas".

Do noticiário de balanços, a fabricante francesa de equipamentos para jatos Safran saltava mais de 5% em Paris, após divulgar avanço maior do que o esperado na receita trimestral.

No âmbito macroeconômico, o setor varejista do Reino Unido surpreendeu com uma inesperada alta nas vendas de março.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,13%, a de Paris avançava 0,78% e a de Frankfurt ganhava 0,81%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,11%, 1,26% e 0,56%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires