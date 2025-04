Autoridades chinesas pedem fim das 'intimidações' sobre o comércio internacional

As principais autoridades da China defenderam nesta sexta-feira (25) a intensificação do apoio à economia e pediram que o país trabalhe com a comunidade internacional para opor-se à "intimidação unilateral" no comércio mundial, em um comunicado divulgado pela imprensa estatal.

Os comentários fizeram referência às tarifas elevadas impostas recentemente contra a China pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desencadearam uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Os membros do Escritório Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) indicaram em uma reunião sobre economia liderada pelo presidente Xi Jinping que devem "trabalhar com a comunidade internacional para defender ativamente o multilateralismo e opor-se às práticas de intimidação unilateral", informou a Xinhua.

A guerra comercial desencadeada por Donald Trump elevou as tarifas alfandegárias adicionais para 145% sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos e, como resposta, a China impôs 125% sobre os produtos americanos.

A maioria dos países afetados pelas tarifas americanas iniciou negociações com Washington, mas Pequim declarou que está disposta a "lutar até o fim", embora mantenha as "portas abertas" para eventuais conversações que aconteçam em condições de igualdade, indicou o Ministério do Comércio.

A dura guerra comercial acontece em um momento em que a economia chinesa enfrenta os problemas prolongados no setor imobiliário e o menor índice de consumo em geral no país.

Na reunião do Escritório Político do PCC, os líderes discutiram uma série de questões econômicas nacionais e enfatizaram a necessidade de "potencializar o papel do consumo para estimular o crescimento econômico", segundo a agência estatal Xinhua.

Também pediram medidas para aumentar a receita e "desenvolver vigorosamente o consumo de serviços", assim como a aplicação de cortes das taxas de juros oficiais quando necessário.

ll-je/dhc/an-pb-an/fp

© Agence France-Presse