AGCO inicia produção de transmissões mecânicas remanufaturadas em Jundiaí

São Paulo, 25 - A AGCO inicia a remanufatura de transmissões mecânicas no Brasil com nova operação no Centro de Excelência de Transmissões Reman, em Jundiaí (SP). O projeto, com investimento de R$ 19 milhões, havia sido anunciado em fevereiro. Com 1.750 metros quadrados, o espaço passa a efetuar o processo para as transmissões mecânicas de tratores da Massey Ferguson e Valtra. "A produção nacional das transmissões mecânicas permitirá maior agilidade na entrega dos componentes, otimização da cadeia de suprimentos e uma oferta de uma solução com custo até 30% menor aos produtores rurais", disse em nota o gerente Global Reman e peças AGCO, Robert Stevenson.