Ações europeias atingem pico em 3 semanas com diminuição de tensões comerciais entre EUA e China

Por Sukriti Gupta e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias avançaram e fecharam no maior nível em três semanas nesta sexta-feira, registrando seu segundo ganho semanal consecutivo, conforme sinais de uma potencial desescalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China incentivaram a tomada de riscos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,35%, a 520,45 pontos e subiu 2,7% na semana.

A China isentou algumas importações dos EUA de suas tarifas de 125%, de acordo com empresas notificadas, no mais recente sinal de que os dois países parecem estar tentando aliviar as tensões comerciais.

Nos últimos dias, a Casa Branca expressou disposição de negociar tarifas com Pequim. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em entrevista que discussões com a China estavam em andamento, embora Pequim tenha negado.

Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank, disse que notícias sobre a posição de Trump sobre o banco central dos EUA e a guerra comercial provocaram uma semana turbulenta para as ações.

A demanda por riscos foi afetada nesta semana, quando Trump criticou repetidamente o chair do Federal Reserve Jerome Powell, com mercados questionando a independência do banco central dos EUA, mas depois ele voltou atrás em suas críticas.

Na semana, o setor de recursos básicos subiu 5,2% devido à diminuição das tensões comerciais globais, o que beneficiou os preços do cobre.

O setor de automóveis e peças, que é mais sensível a movimentos tarifários, superou seus pares, com alta de 5,7% na semana.

Apesar de uma pausa de 90 dias nas tarifas abrangentes de Trump, membros da União Europeia e outros países ainda estão sendo atingidos por uma tarifa ampla de 10%, juntamente com taxas mais altas sobre aço, alumínio e carros.

Os setores de defesa e de construção e materiais lideraram os ganhos setoriais, com alta de cerca de 1,8% cada.

As ações da provedora de vales-refeição Edenred caíram 9,8%, o pior desempenho no STOXX 600, após notícias sobre possíveis mudanças na regulamentação de benefícios trabalhistas no Brasil

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,09%, a 8.415,25 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,81%, a 22.242,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,45%, a 7.536,26 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,47%, a 37.348,38 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,33%, a 13.355,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,93%, a 6.942,73 pontos.