A cruz da primeira missa no Brasil faz périplo por diversas cidades e completa 525 anos

A relíquia, que saiu do Tesouro-Museu da Sé de Braga, em Portugal, passou por Lisboa, Fátima e Cascais antes de chegar ao Brasil. A cruz, de 40 centímetros, simboliza a chegada do cristianismo ao Brasil e representa a esperança, a fé e a união do povo brasileiro. Durante sua peregrinação, ela percorreu 13 municípios de diferentes estados, incluindo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pará e Bahia.

Segundo o padre Omar Raposo, reitor do Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), e guardião da cruz, ela tem uma missão muito especial. "Na sua terceira vinda ao Brasil, ela visita várias cidades, levando uma mensagem de esperança e renovação da fé, especialmente neste ano jubilar, o ano da esperança, determinado pelo Santo Padre."

Ele destaca ainda que a presença da cruz reforça a importância do diálogo entre culturas e a valorização das tradições indígenas, com a participação de uma representante pataxó na equipe que conduziu a relíquia pelo país.

A história da cruz remonta aos navegadores que acompanharam Pedro Álvares Cabral. Feita de ferro fundido em Portugal, ela é rústica, sem ornamentos, e acredita-se que tenha sido deixada no Brasil pela esquadra de Cabral, sendo posteriormente devolvida aos portugueses por nobres comerciantes. Apesar de não possuir um nome oficial, ela é considerada um símbolo de união e de encontro entre diferentes povos e culturas.

Celebrando 525 anos de história

A primeira missa em solo brasileiro aconteceu em 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Celebrada pelo frei Henrique de Coimbra, poucos dias após o desembarque dos portugueses, ela marcou o início de uma história de encontros e intercâmbios culturais entre portugueses e povos indígenas.

Os 525 anos dessa celebração serão lembrados com a presença da cruz nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

Respeito e proteção às culturas indígenas

A iniciativa de levar a cruz pelo Brasil também valoriza a cultura indígena, reforçando o compromisso da Igreja com o respeito às tradições e às comunidades originárias. Como destacou Padre Omar, "a cruz simboliza o encontro de culturas, de amor e de experiências, promovendo a paz e o diálogo entre os povos."

Em meio aos desafios sociais, à violência e às cruzes do cotidiano, o religioso reforça: "Dias melhores virão. Devemos manter a cabeça erguida e acreditar na esperança, na fé e no amor ao próximo."

A cruz da primeira missa no Brasil retorna a Braga, Portugal, neste domingo, 27 de abril.