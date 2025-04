Espiritualidade faz diferença: 4 lições do papa Francisco sobre saúde

Além de seu papel como líder espiritual da Igreja Católica, o papa Francisco, que morreu aos 88 anos na segunda-feira, também se destacou por trazer à tona reflexões profundas sobre questões urgentes da saúde global.

Entre seus muitos discursos e pronunciamentos, Francisco abordou temas como a crise no sistema alimentar, a depressão, o envelhecimento da população e as dificuldades enfrentadas por doentes graves ao redor do mundo.

A seguir, relembramos quatro dessas mensagens marcantes:

1. Sobre enfrentar uma doença grave

No 33º Dia Mundial do Doente, em fevereiro deste ano, o papa Francisco afirmou que a experiência da doença revela nossa fragilidade, mas também pode nos surpreender com uma força interior que jamais imaginaríamos ter. A dor, segundo ele, pode se tornar um encontro transformador, uma chance de descobrir que não estamos sozinhos e que há uma base firme onde ancorar a esperança e a coragem para seguir em frente.

2. Sobre seguir uma alimentação saudável

Em sua mensagem para o 44º Dia Mundial da Alimentação, em outubro de 2024, o papa destacou que o acesso a uma alimentação adequada é um direito fundamental, essencial para uma vida digna. No entanto, esse direito ainda é frequentemente negligenciado, gerando impactos graves.

Ele também lembrou que o ato de se alimentar vai além da nutrição — envolve aspectos sociais, culturais e familiares. Por isso, defendeu que políticas globais levem em conta as vozes dos mais vulneráveis da cadeia alimentar, como pequenos agricultores e famílias, que desempenham papel central na segurança alimentar mundial.

3. Sobre tristeza e depressão

Segundo o papa Francisco, a tristeza surge da perda (seja de um sonho frustrado ou de alguém querido) e pode mergulhar o coração humano em sentimentos como angústia, desânimo e depressão. Em discurso na Assembleia Geral, em fevereiro de 2024, ele alertou para que essa dor não se transforme em um estado permanente que nos roube a alegria de viver.

O papa reconheceu que a depressão é uma condição séria, que exige cuidado profissional, apoio emocional e, muitas vezes, tratamento médico com psicoterapia e medicamentos.

4. Sobre o envelhecimento

No Dia Mundial dos Avós e dos Idosos de 2024, o papa Francisco refletiu sobre a solidão e o abandono vividos por muitos na velhice. Ele criticou o individualismo da sociedade, que faz parecer possível viver sem vínculos, até que a fragilidade da idade revela o contrário.

O papa reforçou a importância de acolher os idosos com dignidade, sobretudo diante dos desafios que o envelhecimento traz para a saúde pública — como o aumento de doenças crônicas, a necessidade de cuidados contínuos e o acesso adequado à moradia e à alimentação.

Espiritualidade pode ajudar a saúde

Imagem: Istock

A espiritualidade se expressa através de valores, tradições e emoções, e tem um impacto direto na saúde. Dificuldades em perdoar estão relacionadas a um maior risco de doenças cardíacas, assim como o acúmulo de raiva pode contribuir para o desenvolvimento de diabetes. Práticas como o perdão e a gratidão, quando profundas e sinceras, podem ajudar a controlar a pressão arterial, promovendo tanto o bem-estar físico quanto emocional.

Incluir práticas espirituais, alinhadas com as crenças do paciente, pode ser uma forma eficaz de apoiar o tratamento médico. Se uma pessoa encontra paz e bem-estar em atividades como a meditação, isso deve ser considerado pelo médico como um complemento importante ao uso de medicamentos.

Focar a atenção em eventos positivos (uma prática comum em muitas tradições espirituais) libera substâncias no corpo que promovem relaxamento e bem-estar. Esse estado de calma favorece atitudes mais positivas, ajudando a pessoa a buscar novas experiências que também tragam benefícios. Por isso, é essencial entender o ser humano como um todo, considerando todas as suas dimensões: física, emocional, social e espiritual.

*Com informações de reportagens publicadas em 09/05/2021, 16/10/2021 e 05/06/2018