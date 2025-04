Full HD ou 4K: como fazer a melhor escolha na hora de comprar uma smart TV?

Já se perguntou por que duas TVs de 43 polegadas e mesma tecnologia podem ter uma diferença de preço de R$ 500, ou até mais? A resposta quase sempre está na resolução da tela, um fator que influencia diretamente no preço e na qualidade da imagem.

Os modelos mais baratos têm resolução Full HD, que é a mesma da TV aberta e de boa parte dos serviços de streaming em seus planos padrão. Mas esses televisores não podem ser comparados aos que são 4K ou UHD (Ultra High Definition) quanto aos recursos e à qualidade da imagem. Com 3.840 por 2.160 pixels, a resolução 4K é quatro vezes superior à das TVs Full HD.

Isso se traduz em imagens mais nítidas, detalhadas e com maior profundidade, um diferencial perceptível, especialmente em ambientes pequenos, onde o sofá fica mais próximo da tela.

TV 4K tem mais recursos

Hoje, há uma grande variedade de conteúdo em 4K à disposição do consumidor. São games, além de filmes, séries e até jogos de futebol nos serviços de streaming e na TV por assinatura. E nem sempre é preciso pagar a mais por isso. A Apple TV+, por exemplo, oferece esse benefício sem custo adicional.

Para melhorar a qualidade das imagens com definição mais baixa, a própria TV 4K realiza automaticamente o processo de upscaling, simulando sempre a resolução UHD. Nos modelos mais sofisticados, o resultado é ainda melhor, com a ajuda da inteligência artificial.

"A plataforma smart das TVs 4K é mais rápida, proporcionando uma navegação mais fluida, sem travamentos", afirma Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos no site Home Theater & Casa Digital.

"Além disso, só em modelos desse tipo o consumidor vai encontrar recursos especiais para games, como taxa de atualização de 120 Hz e conexões HDMI 2.1, e as melhores tecnologias de televisores na atualidade, que são Mini LED e OLED", declara Santos.

Distância da tela

Antes de escolher uma TV, é importante entender o que significa "resolução", afirma Marcelo Zuffo, engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP.

"É a relação da quantidade de pontos (pixels) distribuída pela área da tela. Quanto maior o tamanho da TV, maior deve ser a quantidade de pontos para que se tenha uma imagem de boa qualidade, o que coloca os televisores 4K em larga vantagem."

A resolução é quem mais influencia na nitidez. "A superioridade na imagem de uma TV 4K de 43 polegadas fica mais evidente em ambientes pequenos, quando a distância entre o sofá e a tela é de até 2 metros", diz Santos.

Quando a distância aumenta, essa diferença praticamente desaparece. E, nesse caso, o custo mais baixo das TVs Full HD pode valer a pena, já que não há riscos de visualizar os pixels de formação da imagem com os telespectadores longe da tela.

"Na dúvida, a dica é ir até uma loja e comparar as duas imagens, tendo o cuidado de considerar tanto a iluminação quanto a distância da tela, que deverá ser a mesma da sua casa", diz Zuffo.

TVs para ter em casa

O Guia de Compras UOL selecionou modelos de smart TVs com 40 e 43 polegadas de diferentes marcas para quem está pensando em comprar um novo aparelho. Confira a seguir as principais características de cada uma.

Roda o sistema Roku TV, que é simples e fácil de usar

Processador Quad Core proporciona maior rapidez nas operações

Duas entradas HDMI

Comando de voz pelo aplicativo de celular, que também funciona como controle remoto

Roda o sistema Roku TV, que é simples e fácil de usar

Processador Quad Core proporciona maior rapidez nas operações

Três entradas HDMI

Comando de voz pelo aplicativo de celular, que também funciona como controle remoto

Processador AiPQ com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android com acesso ao serviço TCL Channel, e vem com Chromecast integrado

Game Master (para jogabilidade mais fluida) e Game Bar (menu para jogos)

Três entradas HDMI, HDR10+, Dolby Vision/Atmos e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android

Chromecast integrado

Duas entradas HDMI, HDR e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Sistema operacional webOS Re:New Program, com atualizações em cinco anos, e acesso ao serviço LG Channels

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e suporte a Apple AirPlay2

Três entradas HDMI, HDR10 e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz precisa ser adquirido separadamente

Processador com AI, que economiza energia

Sistema operacional Tizen (com variedade de aplicativos e acesso ao Samsung TV Plus), Bixby e Alexa integrados e suporte a Apple AirPlay

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar do console (esses serviços precisam de assinaturas pagas à parte)

Três entradas HDMI, HDR10+ e conectividade Bluetooth

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

