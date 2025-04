Foco em games e zoom potente: primeiras impressões da nova linha realme 14

A fabricante chinesa realme lançou no mercado brasileiro três celulares dentro da categoria de intermediários: realme 14 5G, com foco no público gamer, e os realme 14 Pro e 14 Pro+, que têm como destaque as suas câmeras.

Os modelos começam a ser vendidos a partir de R$ 2.799. O lançamento aconteceu ontem em São Paulo, e o Guia de Compras do UOL pode conferir de perto dos detalhes dos dois aparelhos.

Como é o realme 14 5G

Em mãos, o realme 14 5G parece mesmo ser feito para o que se propõe: atrair o público gamer. O lançamento oferece configurações interessantes para a categoria, como:

Bateria de 6.000 mAh. Segundo a empresa, o telefone aguenta 17,5 horas de YouTube, 16,5 horas de Instagram e 10,5 horas com o game Free Fire.

Novo sistema de resfriamento da marca. Para evitar que o telefone superaqueça com o uso intenso e por longos períodos, como durante horas de jogatina.

Processador Snapdragon 6 Gen 4, anunciado pela Qualcomm em fevereiro deste ano.

Tecnologia GT Boost. Usa inteligência artificial para aumentar o desempenho do celular em alguns games.

realme 14 5G Imagem: Bruna Souza Cruz

A tela de Amoled de 6,67 polegadas tem o brilho forte, podendo chegar a picos de 2.000 nits e conta com taxa de atualização de 120Hz, o que ajuda na hora de jogar por deixar a transição das cenas mais rápida e fluida.

Design segue como um ponto forte da marca, com o aparelho disponível em três cores Titânio Storm (preto), Rosa Warrior e Prata Mecha (detalhes inspirados nos robôs gigantes presentes em animações asiáticas).

Um detalhe, no entanto, neste último pareceu não fazer muito sentido. Na parte traseira do aparelho há um halo, um cículo luminoso que vibra a cada vitória do usuário em games como Free Fire, por exemplo. Ele também pode acender em outros momentos, como ao receber ligações, mas só. Passando a impressão de que foi colocado ali apenas para gastar a bateria do smartphone.

Resistência nível IP69, certificação que, basicamente, garante proteção conta poeira, jatos de água e alta temperatura.

Câmeras não surpreenderam. Dentro da categoria de celulares intermediários é de se esperar que as fabricantes abram mão de certos recursos para manter o preço mais competitivo. No caso do realme 14 5G, as câmeras parecem encaixar nesse aspecto. O conjunto se divide assim:

Principal de 50MP.

Segunda de 5MP.

Selfie de 16MP.

Ainda é necessário realizar mais testes, mas no tempo que tivemos contato com o telefone o conjunto para fotografia deixou a desejar em ambientes com baixa luminosidade, não entregando um resultado bom, além de clarear o tom de pele de algumas pessoas, mesmo com o recurso de IA desativado na hora do clique.

realme 14 Pro e 14 Pro+

Os dois modelos são vendidos em duas opções de cores: cinza ou branco. A segunda opção tem, entre seus destaques, uma traseira perolada que muda de cor, dependendo da temperatura a que o smartphone é exposto.

Detalhe da textura da versão branca perolada Imagem: Bruna Souza Cruz

Isso funciona por conta de uma tecnologia termocromática. A partir de 16ºC (ou se, por algum motivo, você quiser esfregar um gelo na traseira dele), a cor sairá de branco pérola, para ganhar traços de azul.

Imagem: UOL

Tela ótima de 6,8 polegadas com tecnologia Oled no 14 Pro+.

Durante o lançamento, usamos o celular num ambiente com baixa iluminação por alguns minutos.

Não tivemos problemas em relação à qualidade do display. Pelas nossas primeiras impressões dá para sentir que a experiência com o uso do dia a dia e com games será muito boa. A taxa de atualização é de até 120Hz.

A tela do modelo 14 Pro é de 6,7 polegadas, também Oled.

Câmeras parecem ser muito boas. Diferentemente do modelo mais básico, as do realme 14 Pro+ devem agradar mais os consumidores que gostam de fotografia, principalmente os que curtem capturar paisagens, objetos e pessoas que estão distantes, já que o telefone conta com zoom óptico de 3x e digital de até 120x.

O aparelho é equipado com quatro lentes no total:

Principal periscópio Sony de 50 MP, que conta com estabilização óptica (OIS), para evitar fotos tremidas. Com ele, durante os cliques, o balanço de cores ficou mais fiel ao real. Essa lente também promete imagens com bom equilíbrio entre profundidade de campo.

Segunda principal Sony de 50MP.

Ultra-wide de 8MP (amplia o campo de visão).

Selfie de 32MP, com a promessa de rastreamento ocular para autofoco.

Na versão 14 Pro 5G não existe a lente periscópio, segundo o site da empresa. A resolução da principal é de 50MP. A de selfie é de 16MP.

Inteligência artificial. Os dois aparelhos usam um sistema com IA para, por exemplo, dar mais nitidez para fotos borradas. Outra função é apagar objetos/pessoas indesejados em fotos já tiradas.

Processador. O realme 14 Pro+ 5G usa o Snapdragon 7s Gen 3, lançado em agosto de 2024, para ajudar no processamento das imagens e no desempenho. O irmão utiliza o Dimensity 7300 Energy, da MediaTek, de maio do ano passado.

Bateria robusta de 6.000 mAh e deve acompanhar um carregador de 80W, para recargas bem mais rápidas.

Certificação IP69.

Todos os preços

realme 14 5G

R$ 2.799 com 8GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

R$ 3.299 com 12GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

R$ 3.799 com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

realme 14 Pro+

R$ 4.299 com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

R$ 4.799 com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

realme 14 Pro

R$ 3.699 com 12GB + 256GB

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.