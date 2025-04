Quais são os benefícios do vinagre de maçã? Também faz bem tomá-lo?

Ele já foi coadjuvante na salada, mas hoje é estrela nas redes sociais. Rico em antioxidantes, minerais e vitaminas, o vinagre de maçã ganhou fama de quase milagroso — do emagrecimento à melhora da digestão. Mas será que o vinagre entrega tudo isso mesmo? A seguir, mergulhamos nos fatos (com a ajuda de especialistas) para separar o que é ciência do que é exagero.

Benefícios ainda inconclusivos

Em experimentos com animais, o consumo de vinagre de maçã se mostrou eficaz na redução de fatores de risco como colesterol alto, pressão elevada e até resistência à insulina. Isso se deve à presença de compostos como quercetina, antioxidantes e magnésio. Mas como os estudos não foram feitos em humanos, é melhor não esperar esses efeitos. A verdade é que o vinagre pode substituir o sal no tempero das refeições, ajudando a manter a pressão sob controle e beneficiando o coração.

O vinagre de maçã contém pectina, uma fibra solúvel que, em tese, ajudaria a reduzir espasmos e desconfortos intestinais. Ele também apresenta propriedades que poderiam atuar contra microrganismos nocivos, auxiliando em casos de intoxicação alimentar ou diarreia. No entanto, essa mesma ação antibacteriana pode ser uma faca de dois gumes: ao eliminar bactérias ruins, ele também pode afetar as boas, fundamentais para o equilíbrio da flora intestinal. Para quem sofre com constipação, isso pode agravar o problema, tornando as fezes mais duras e o processo digestivo mais lento.

Falando em digestão, o vinagre também divide opiniões. Há quem diga que ele facilita o processo digestivo ao estimular a produção de ácido gástrico, algo parecido com o que acontece quando esprememos limão na água. De fato, esse aumento momentâneo na acidez pode ajudar a quebrar os alimentos e combater radicais livres. O detalhe que nem sempre é mencionado é que o uso contínuo pode provocar o efeito contrário: o aumento do pH no estômago, o que favorece quadros de azia, náuseas e até vômito.

Imagem: iStock

Usos curiosos

Se você for surpreendido por uma água-viva na praia, o vinagre pode ser seu melhor socorro. Diferente da água doce, que ativa os nematocistos (estruturas que liberam toxinas) ainda presos à pele, o vinagre tem a capacidade de neutralizar essa reação, aliviando a ardência e a dor da queimadura. Nesse caso, qualquer tipo de vinagre serve.

Outro uso curioso é no combate aos piolhos. Uma mistura diluída de vinagre e água pode ajudar a soltar as lêndeas, facilitando a remoção com pente fino. O ácido acético age amolecendo os ovos, tornando o tratamento mais eficaz. Ainda assim, o ideal é combinar esse método com xampus específicos ou até medicamentos via oral, nos casos mais persistentes.

O que não dá para confiar

Apesar de sua fama como removedor de manchas escuras (como as causadas por café em superfícies), o vinagre de maçã está longe de ser um clareador seguro para os dentes. Dentistas alertam: seu alto grau de acidez desgasta o esmalte, provoca sensibilidade e pode até ferir gengivas e mucosas. Resultado? Dentes mais frágeis e dor ao falar, mastigar ou tomar líquidos gelados.

Sem uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios, os efeitos do vinagre, no que compete a perder peso, também são limitados. Mas ele pode oferecer uma ajudinha indireta. É que ele contribui para controlar os níveis de glicose no sangue, evitando os temidos picos de insulina — o hormônio que, em excesso, favorece o acúmulo de gordura corporal. Com isso, pode colaborar com o metabolismo e ajudar na redução de processos inflamatórios no corpo.

E aquela dor de garganta insistente, será que o vinagre ajuda? A resposta, infelizmente, também é não. Fazer gargarejos com vinagre puro ou mesmo diluído pode irritar ainda mais a região, ressecando as cordas vocais e agravando a inflamação. O ideal, segundo os especialistas, é optar por soluções mais suaves, como água morna com sal, que ajudam a soltar secreções, aliviar o incômodo e promover um leve efeito antisséptico — tudo sem agredir a mucosa.

*Com informações de reportagem publicada em 09/02/2023