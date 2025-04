Perfume Calvin Klein sai por R$ 251 com cupom do UOL, mas é só hoje

O Guia de Compras UOL encontrou o perfume Ck One, da Calvin Klein, com 21% desconto, custando R$ 271 na Amazon. E os leitores do UOL ainda ganham R$ 20 de desconto extra usando o cupom "UOL20", válido apenas para a primeira compra feita pelo aplicativo da empresa —com isso, o perfume sai por R$ 251.

O que diz a Calvin Klein sobre o perfume?

A fragrância propõe harmonizar cheiros tradicionalmente ligados aos gêneros feminino e masculino: floral e madeira --a ideia é agradar diferentes públicos

Por ter uma fragrância mais leve e fresca, combina com qualquer hora do dia

Contém chá-verde refrescante, bem como rosa e violeta na sua composição

Tem notas de fundo com musk e âmbar

Disponível em diferentes tamanhos (50 ml, 100 ml e 200 ml), que variam de preço

O que diz quem comprou

O produto apresenta mais de 5.000 avaliações de consumidores na Amazon, com nota média de 4,6 —do total de cinco estrelas. Separamos alguns comentários de quem o comprou.

A ideia do Ck One é ser refrescante e cumpre muito bem o seu papel. Fragrância cítrica, gostosa, perfeita para usar em dias quentes. Em minha pele, projeta por mais ou menos uma hora e fixa por umas quatro horas. Peguei por pouco abaixo dos R$ 300, um ótimo custo-benefício. Arthur Oliveira



Uma das fragrâncias mais suaves e leves da linha CK. Ótima para o dia a dia. Carmem Ferreira

Perfume ótimo para usar no verão e para dormir. Cheiro de banho maravilhoso e sem falar que vem 200 ml. Gabriela Fuzetti

Perfume excelente, com entrega no prazo e bem embalado. Perfume que atende a qualquer evento, trabalho, dia e noite. Recomendo. Uso há tempo.

Luis

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores reclamam que a fixação do perfume não dura pelo tempo que esperavam.

Esse perfume é sensacional. Adoro ele para o dia a dia. De fato, a fixação dele não é das melhores, mas funciona bem para um meio-período no mínimo. [...] Fiquei feliz com a compra. João Vitor Marcilio

Única observação é sobre a fixação que não é duradoura (longa). No entanto, produto bom, minha namorada amou. Renato

O perfume é ideal para usar no dia a dia, porém a fixação é muito fraca, é possível sentir o cheiro por apenas uma hora, depois desaparece, sendo necessário reaplicar várias vezes ao longo do dia. Acredito que não vale tanto a pena. Ed Macê

