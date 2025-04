O que pode ter causado um AVC hemorrágico em ex-The Voice Kids de 17 anos?

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), morreu aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora. Entenda o que pode ter causado a condição que levou a jovem à morte precoce.

O que causa um AVC?

Um AVC (acidente vascular cerebral) é causado quando há uma interrupção ou alteração do fluxo do sangue em uma determinada região do cérebro. Existem, basicamente, dois tipos: o isquêmico, que é quando há o entupimento de um vaso sanguíneo, devido ao acúmulo de placas de gordura em suas paredes; e o hemorrágico, que aconteceu com Karen, que é quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado.

Crianças e adolescentes também podem ter AVC. Embora sejam mais comuns em adultos e idosos, é possível que ocorra em pessoas com menos idade.

Derrames em jovens podem estar relacionados a doenças. De acordo com o cardiologista Ausonius Sawczuk, quando se trata de pacientes jovens, geralmente, há a associação a doenças genéticas, como distúrbios de coagulação, doenças imunes, autoimunes, inflamatórias agudas, má formação de artérias e uso de substâncias químicas. Já em pessoas mais idosas, a pressão alta não controlada aumenta o risco, principalmente do hemorrágico.

O principal motivo para a demora do diagnóstico de jovens é que médicos ainda não relacionam a doença a crianças e adolescentes. É o que afirma o neurologista e especialista em AVC em jovens Ronan J. Vieira.

Condição pode ou não apresentar sintomas. Fique atento se sentir:

Um travamento na face;

Dificuldade para falar ou abrir a boca;

Necessidade de ficar mais quieto;

Sensação de perda de força em um lado do corpo.

Relembre o caso

Karen estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). Há três dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".

A jovem participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas.

Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar", diz a nota da assessoria.

Após a participação no programa, Karen lançou vários singles independentes. Entre eles "Vacilei", "Não Adianta Ligar", "Neurose" e "GATA VIRA-LATA".

Nas redes sociais, internautas lamentam a morte da jovem. 'Minha menina? siga em paz. Você foi brilhante! Muito orgulho de tudo que fez! Seguirei por aqui sempre junto da sua mãe, segurando a mão dela, fique tranquila. Te amo, Karen", disse um comentário.

*Com informações de reportagens publicadas em 01/12/2022 e 24/05/2023