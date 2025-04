Faz mal à saúde lavar a carne antes de prepará-la ou é apenas uma lenda?

Apesar de a carne ser um alimento nutritivo, um erro comum e aparentemente inofensivo em seu preparo pode, na verdade, colocar a saúde em risco: lavar a carne crua.

Muita gente acredita que o hábito ajuda a eliminar impurezas, mas o efeito, na verdade, é o contrário. Se a água da torneira não for bem tratada, ela pode aumentar a quantidade de bactérias presentes na carne. Além disso, a umidade favorece o início do processo de deterioração, principalmente se a carne não for cozida imediatamente.

Contamina, elimina nutrientes, modifica a cor

Ao lavar a carne, a água também pode respingar em outros alimentos ou utensílios que estejam por perto, como saladas, pratos no escorredor ou panelas no fogão. Esses respingos podem espalhar bactérias da carne crua para outros itens, o que pode causar sintomas como náuseas, dor de cabeça, diarreia e mal-estar geral.

A forma mais segura de preparar a carne é cozinhá-la bem, sem necessidade de lavá-la antes. O calor do cozimento é suficiente para eliminar as bactérias presentes, garantindo a segurança do alimento. Mesmo que haja um pouco de sangue, ele será coagulado durante o preparo, o que também ajuda a eliminar microrganismos que possam estar ali.

Por outro lado, lavar a carne, além de não remover as bactérias e aumentar os riscos, pode eliminar nutrientes importantes, modificar a cor natural do alimento e alterar seu sabor. Portanto, manter a carne crua longe da torneira é a melhor escolha para preservar tanto a qualidade do alimento quanto a sua saúde.

E o frango, posso lavar na torneira?

Imagem: iStock

Assim como a carne vermelha, o frango cru não deve ser lavado antes do preparo. O aspecto pegajoso dele é natural e está relacionado à presença de proteínas e à umidade da carne. Se essa textura gosmenta incomoda, existem maneiras seguras de amenizá-la sem precisar lavar o alimento. Uma opção é secar levemente o frango com papel toalha, com cuidado, para remover o excesso de umidade. O papel deve ser descartado imediatamente após o uso para evitar contaminações.

Outra alternativa é usar ingredientes como limão ou vinagre no tempero. Além de ajudar a reduzir a viscosidade, eles deixam a carne com um aroma mais agradável. No entanto, é importante lembrar que esses ingredientes não matam as bactérias — apenas o cozimento completo do frango é capaz de torná-lo seguro para o consumo.

Por fim, depois de manusear frango cru, é fundamental lavar bem as mãos e todos os utensílios utilizados, com água (preferivelmente quente) e sabão. Assim, você evita contaminações cruzadas e garante uma refeição mais segura para toda a família.

Dica extra e segura ao descongelar

Outro erro bastante comum na cozinha é deixar a carne (bovina, de frango) fora da geladeira para descongelar mais rápido. Apesar de parecer prático, isso pode ser perigoso. Quando a carne fica muito tempo em temperatura ambiente, as bactérias que já existem naturalmente nela começam a se multiplicar rapidamente.

Portanto, a maneira mais segura e saudável de descongelar a carne é transferi-la do freezer para a parte de baixo da geladeira com algumas horas de antecedência. Esse processo mantém o alimento em temperatura controlada, impedindo a multiplicação de bactérias e preservando suas propriedades nutricionais. Mas, atenção: o ideal é cozinhar imediatamente após seu descongelamento.

*Com informações de reportagens publicadas em 19/08/2023 e 18/04/2022