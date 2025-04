Vitamina C combate envelhecimento da pele; o que você precisa saber ao usar

A vitamina C é um dos ativos mais conhecidos e utilizados em cuidados com a pele, sendo associada principalmente ao combate ao envelhecimento precoce, ao clareamento de manchas e à proteção contra os danos causados pelos raios ultravioletas (UV).

No entanto, para garantir que ela realmente traga os benefícios prometidos, é importante estar atento a alguns detalhes sobre sua aplicação e formulação.

De acordo com Isabele Santos, dermatologista do Alta Diagnósticos no Rio de Janeiro, a vitamina C possui diversos benefícios, como estimular a síntese de colágeno, melhorar a firmeza da pele e o viço, além de reduzir o estresse oxidativo causado pela radiação UVB. "Ela também contribui para o clareamento da pele e diminui a hiperpigmentação", diz a profissional.

Com a ajuda dos especialistas, o Guia de Compras UOL selecionou algumas vitaminas C para você fazer seu skincare e ter uma pele ainda mais saudável.

Atenção ao armazenamento

Santos afirma que a eficácia da vitamina C pode ser influenciada pela formulação e pela estabilidade do ativo. "O ácido L-ascórbico, principal forma de vitamina C, pode se degradar rapidamente quando exposto ao ar, à luz ou a altas temperaturas. Isso pode reduzir a sua eficácia, tornando o produto menos eficiente."

Outro erro comum está relacionado ao pH da formulação. Para garantir a absorção eficaz da vitamina C, o pH precisa ser inferior a 3,5, pois valores mais altos podem comprometer os efeitos do ativo.

Cuidado com a concentração

Além da formulação, a concentração de vitamina C também deve ser considerada. Os especialistas recomendam que a concentração fique entre 10% e 20% —as opções de 15% seriam as melhores, de acordo com Natasha Veloso, dermatologista e especialista em tricologia e raciocínio avançado tricológico pelo Instituto de Medicina Capilar.

Acima de 20%, a vitamina C pode agir como um ácido, provocando reações na pele, enquanto concentrações abaixo de 10% são mais hidratantes e cosméticas, sem a potência que a vitamina C oferece em concentrações mais altas. Natasha Veloso, dermatologista

Ela também diz que a aplicação correta também é fundamental para maximizar os benefícios do produto. "O ideal é aplicar a vitamina C pela manhã, após limpar o rosto com um bom sabonete facial. Ela vai reagir positivamente com os raios solares, estimulando a produção de antioxidantes e ajudando a proteger a pele contra os danos causados pelo sol", afirma.

Veloso também diz que, embora seja possível usar a vitamina C à noite, ela será "subutilizada", já que sua ação é otimizada durante o dia com a exposição ao sol. "Ela vai ser usada pensando em renovação celular, como anti-idade", complementa.

Combinações que potencializam seus efeitos

A combinação da vitamina C com outros ativos pode trazer resultados ainda mais eficazes. Um bom exemplo é o uso do ácido ferrúlico, que, além de aumentar a estabilidade da vitamina C, potencializa a sua penetração nas células da pele. "O ácido ferrúlico ajuda a vitamina C a ser mais eficaz, tornando o tratamento mais potente", diz Veloso.

Ela também sugere associar a vitamina C com vitamina E ou ácido hialurônico, que ajudam a estabilizar a barreira da pele, promovem a hidratação e combatem o envelhecimento. Porém, nem todas as combinações são indicadas. A dermatologista adverte que a vitamina C não deve ser combinada com peróxido de benzoíla, pois ele pode inativar o efeito da vitamina C.

Além disso, a combinação da vitamina C com niacinamida também exige cuidados, principalmente em relação ao pH, para evitar irritações. No entanto, as novas formulações de vitamina C com pH menos ácido têm mostrado boa compatibilidade com a niacinamida, trazendo benefícios como o clareamento de manchas e a uniformização do tom da pele.

Como escolher o produto certo

Escolher a vitamina C certa para a sua pele é fundamental. Porém, Veloso recomenda que esse processo seja feito com orientação médica, já que existem diferentes tipos de pele e subtipos que exigem formulações específicas.

"A escolha do produto deve ser personalizada de acordo com o tipo de pele, que pode ser mais oleosa, seca ou sensível", afirma Veloso. Para quem tem pele oleosa ou com tendência a acne, por exemplo, os séruns são indicados, enquanto para peles maduras, os cremes podem ser mais eficazes.

