Disparo de tanque matou funcionário da ONU em março, diz Exército israelense

Um funcionário da ONU morto em março na Faixa de Gaza foi vítima de um disparo de tanque, anunciou o Exército de Israel em um comunicado nesta quinta-feira (24), detalhando as conclusões preliminares de uma investigação interna e que "lamenta" o ocorrido.

"Segundo os elementos reunidos até o momento, a investigação indica que a morte foi causada por um disparo de tanque das tropas" que operavam na área, disse o Exército, "lamentando" o incidente.

"O prédio foi atacado por uma suspeita de presença inimiga e não foi identificado pelas forças como uma instalação da ONU", acrescentou.

Em 19 de março, a ONU anunciou a morte de um funcionário búlgaro em uma explosão em um prédio do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos - Unops - em Deir el-Balah, no centro do território palestino.

Em 24 de março, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, acusou "um tanque israelense" e anunciou uma redução no número de funcionários internacionais na Faixa de Gaza.

