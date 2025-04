Dia de promoção da Amazon tem cupom exclusivo do UOL; entenda como funciona

No último dia do App Day, dois dias de promoções realizados pela Amazon, é possível aproveitar um cupom exclusivo do UOL.

Ele dá desconto de R$ 20 em compras acima de R$ 50 para quem realizar a primeira compra direto pelo aplicativo da empresa, disponível para iPhones e celulares com Android.

Como o cupom do UOL funciona?

Basta aplicar o cupom UOL20 ao finalizar suas compras para garantir o desconto no valor do carrinho.

Também há frete grátis sem valor mínimo de compra em produtos elegíveis, acesso à Prime Video, Prime Gaming e entre outras vantagens exclusivas para quem assinar o serviço Prime.

Teste gratuito do Amazon Prime

Para quem deseja aproveitar apenas as ofertas do App Day, o período de teste gratuito do Amazon Prime pode ser uma alternativa interessante. Durante 30 dias, os usuários podem aproveitar as ofertas e vantagens da plataforma, contudo, caso não queiram continuar, é necessário cancelar a assinatura antes do fim do prazo e, assim, não pagar nada.

Para assinar o Amazon Prime e realizar o teste gratuito, confira o passo a passo:

Acesse o site oficial do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias";

Em seguida, escolha entre a assinatura mensal ou anual

Clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias"

Adicione seus dados pessoais nos campos e clique em "Continuar"

Siga as instruções para avançar nas etapas

O que tem no Amazon Prime?

Ofertas exclusivas para membros Prime

para membros Prime Frete grátis em diversos produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras

em diversos produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras Prime Video: plataforma de streaming que dá acesso a filmes e séries, como "The Boys", "A Roda do Tempo" e "Reacher"

plataforma de streaming que dá acesso a filmes e séries, como "The Boys", "A Roda do Tempo" e "Reacher" Prime Gaming: uma seleção de jogos gratuitos para dowload permanente, além de saques exclusivos e assinatura gratuita no Twitch.tv

uma seleção de jogos gratuitos para dowload permanente, além de saques exclusivos e assinatura gratuita no Twitch.tv Prime Reading: aplicativo para acessar livros da Amazon com diversos e-books e revistas

aplicativo para acessar livros da Amazon com diversos e-books e revistas Amazon Music Prime: aplicativo de música e podcast para escutar sem interrupções de anúncios

