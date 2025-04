Motorola lança novos celulares dobráveis e fone com cristais Swarovski

A Motorola lançou hoje uma nova gama de produtos, entre eles quatro celulares: Edge 60, Edge 60 Pro e os dobráveis razr 60 e razr 60 Ultra.

Entre os destaques, estão câmeras principais de 50 MP em todos os modelos, mais recursos de inteligência artificial do pacote Moto AI, e diversas opções de cores e texturas.

Também há o relógio inteligente Moto Watch Fit e o fone de ouvido open ear Moto Loop, incluindo uma versão com cristais Swarovski.

Todos devem chegar ao Brasil, começando pelos smartphones. O Edge 60 já está à venda, com preço sugerido de R$ 3.499, e os demais têm previsão de venda a partir de 15 de maio. Os acessórios, que a marca está chamando de "Moto Things", devem estar disponíveis para compra em junho, ainda sem data.

O Moto Edge 60 Fusion, celular mais acessível da nova família lançado no início do mês, também já está disponível por aqui com preços a partir de R$ 2.699.

Celulares dobráveis

São os modelos mais diferenciados da marca, ambos no estilo flip (que abre e fecha na vertical, como uma concha, ficando bem compactos quando dobrados). Remetem ao clássico V3, sucesso dos anos 2000. O formato permite fazer muita coisa sem precisar abrir o celular, pela tela externa, e usar as câmeras traseiras para tirar selfies com maior qualidade.

Celulares dobráveis da Motorola: modelos verde e banco são do razr 60 e os demais são do razr 60 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Razr 60 Ultra

Chega com processador Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, criado para inteligência artificial, o que faz dele o celular flip mais poderoso do mundo neste momento. São 16 GB de memória RAM e até 1 GB de armazenamento interno.

As três câmeras, duas traseiras e uma interna/frontal, têm 50 MP. A maior diferença para a geração anterior é que a lente teleobjetiva deu lugar a uma ultrawide (para fotos de campo mais aberto e também o modo macro), e a câmera principal fica responsável pelo zoom (até 30x com estabilização óptica).

A bateria tem 4700 mAh, com carregamento turbo de 68 W com fio e 30 W sem fio (era 45 W e 15 W no razr 50 Ultra), e agora inclui carregamento reverso, para doar bateria, a 5 W.

Pela primeira vez, a linha ganhou proteção não só contra água mas também contra poeira, com certificação IP48 nos dois modelos dobráveis (razr 60 e razr 60 Ultra). Isso se deve a uma dobradiça reformulada, com mecanismo em titânio, que também deixou o vinco na tela mais suave.

O display interno é de 7 polegadas e o externo, de 4 polegadas, pegando toda a área disponível.

Está disponível em quatro opções de cores: vermelho (Rio Red), pink (Cabaret), acabamento em madeira (Mountain Trail), verde-escuro com material italiano Alcantara (Scarab).

Moto razr 60: visual da tela externa Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Razr 60

Equipado com o recém-lançado chipset Dimensity 7400X, da MediaTek, também pensado para IA. Vem com até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno.

O conjunto de câmeras segue similar ao da geração anterior (razr 50): principal de 50 MP (zoom 10x OIS), ultrawide de 13 MP e interna/frontal de 32 MP.

A bateria tem 4700 mAh, com carregamento rápido de 30 W com fio e 15 W sem fio.

A tela interna é de 6,9 polegadas e a externa, de 3,6 polegadas —a principal diferença para o irmão mais avançado é que ela é menor, com uma faixa superior sem display. Ainda assim, é grande o suficiente para permitir as mesmas funções com o celular fechado.

Disponível em quatro opções de cores: verde-claro (Spring Bud), azul-escuro (Gibraltar Sea), rosa (Parfait Pink), branco com brilhos cinza (Lightest Sky).

Família Edge 60

A linha premium de celulares em formato "comum" da marca estreou no Brasil há cerca de duas semanas, com o Edge 50 Fusion. Agora, ganha dois novos modelos. Por fora, são bem parecidos, com tela de 6,7 polegadas e três câmeras traseiras, mas há diferenças internas significativas.

Moto Edge 60 Pro Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Edge 60 Pro

O mais avançado dos três, com processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, até 12 GB e até 512 GB de armazenamento interno.

O conjunto poderoso de câmeras inclui: principal (50 MP Sony LYTIA 700C); ultrawide (50 MP com modo macro) teleobjetiva (10 MP, 3x zoom óptico e 50x zoom digital) e selfie (50 MP).

A bateria tem 6000 mAh, com carregamento rápido de 90 W com fio, 15 W sem fio e 5 W reverso.

A proteção contra água e poeira é de grau máximo IP68/69 em todos os modelos da linha.

Cores: verde musgo (Shadow), azul royal (Dazzling Blue), roxo (Sparkling Grape).

Edge 60

Com processador MediaTek Dimensity 7300, até 12 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno.

O conjunto de câmeras tem: principal (50 MP Sony LYTIA 700C); ultrawide (50MP com modo macro) teleobjetiva (10 MP, 3x zoom óptico e 30x zoom digital) e selfie (50 MP).

A bateria é de 5200 mAh, com carregamento turbo de 68 W (com fio).

Cores: azul-escuro (Gibraltar Sea), verde-claro (Shamrock) e roxo-escuro (Plum Perfect).

Moto AI

Os novos celulares inauguram novas funções do sistema de inteligência artificial da empresa, que quer oferecer interações mais naturais e intuitivas. Há um mix de recursos proprietários e de parceiros, como o Google (assistente Gemini e Fotos) e a Perplexity, ferramenta de busca que pela primeira vez é integrada nativamente a dispositivos móveis.

Entre as novidades, estão:

Next Move: sugere mais coisas para fazermos, relacionadas a uma busca ou pedido. Por exemplo, se estamos procurando uma receita de bolo de aniversário, o celular pode sugerir um modelo de convite, um sticker ou uma playlist de festa. Ou se compramos uma passagem, pode oferecer roteiros de viagem.

'Catch me up' aprimorado: além de resumir as notificações recebidas no celular durante um período que ficamos ausentes, ele agora oferece sugestões de ações, como responder mensagens ou retornar ligações. Disponível no razr 60 Ultra e no Edge 60 Pro.

Tecla dedicada para IA: no razr 60 Ultra e no Edge 60 Pro, há uma tecla para chamar a Moto AI e fazer qualquer pergunta mais rapidamente, seja por voz ou texto.

Look and Talk: no dobrável mais avançado, também é possível ativar o assistente apenas com contato visual, olhando para a tela externa.

Signature Style: nas fotos, a inteligência artificial consegue aprender seu estilo favorito de imagem (contraste, temperatura de cor etc.) e aplicar aos novos cliques.

Group Shot: em fotos em grupo, garante que ninguém saia de olhos fechados.

Busca na galeria: é possível encontrar imagens bem específicas, a partir de uma descrição, dentro do Google Fotos.

Fone de ouvido Moto Buds Loop com cristais Swarovski Imagem: Marcella Duarte/UOL

'Moto Things'

A Motorola também está expandindo seu portfólio de acessórios, que agora são chamados de "coisas". Ainda não temos detalhes de especificações ou preços, mas os novos produtos anunciados são:

Moto Buds Loop. Primeiro fone da marca com formato "open ear", que se encaixa por fora da orelha e não fica dentro do canal auditivo. Há uma versão com aplicação de cristais Swarovski, que reforça o aspecto de piercing. O som é assinado pela Bose.

Moto Watch Fit. Relógio inteligente de entrada, com recursos de monitoramento de saúde e atividade física. Tem a caixa retangular, estilo Apple Watch, e com diversas opções de pulseiras.

A previsão é que eles cheguem ao país em junho. Já os celulares dobráveis e o Edge 60 Pro começam a ser vendidos em 15 de maio.

Moto Watch Fit Imagem: Marcella Duarte/UOL

Modelos anteriores ficam mais baratos

Com o lançamento das novas gerações de celulares Edge e razr, os modelos anteriores ficaram mais baratos. Confira a seguir os preços:

